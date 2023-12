Örökös eltiltást kapott a török klubelnök, aki néhány napja megütötte a focibírót

Ahogy arról lapunk is beszámolt, brutális verekedésnek voltak szemtanúi a török élvonal nézői, akik kilátogattak az Ankaragücü-Rizespor meccsre, amelynek 97. percében az egyenlítő gól után a hazaiak elnöke berohant a pályára és megütötte a bírót. A támadása után pedig a szurkolók a földön is megrugdosták a magatehetetlen játékvezetőt. A durva jelenetek hatására örökös eltiltást kapott most az Ankaragücü bíróverő elnök.

Turkish club president threatened to kill referee before 'vile' attack | https://t.co/sogc8ZDDZq https://t.co/ZhQBoyhvB4 — Aghh. ……… OFF (@LjahNo) December 12, 2023

Ezen felül a fegyelmi bizottság a fővárosi klubot kétmillió líra (23,8 millió forint) bírsággal sújtotta, ezen kívül a következő öt hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kell megrendeznie.

Az 1-1-gyel végződött találkozó után Koca befutott a pályára és megütötte Halil Umut Meler bírót, aki a földre esett, majd többen megrugdosták. A játékvezető szemsérüléssel került kórházba, ahonnan szerdán hazaengedték. A klubelnök rosszullét miatt rövid időre szintén kórházba került, de másnap őrizetbe vették, és lemondott posztjáról. Azóta szabadlábon védekezik.

A szövetség a botrány után felfüggesztette a bajnokságot, amely kedden folytatódhat.

Az igazságügyi miniszter a közösségi oldalán megerősítette, hogy jogszabály-módosítást terveznek a sportban elkövetett erőszakos cselekmények miatt.