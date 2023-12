Ferencvárosi bérlakásprogram: beteg embereket költöztetett életveszélyes házba Baranyi Krisztina

Kiderült: Ferencváros bérlakásprogramja négy éve körülbelül egyenlő a nullával. Az életveszélyes bérházakban áldatlan állapotok között élő bérlőknek nem tudnak cserelakást adni, de mivel elkerülhetetlen, hogy kiköltöztessék őket, egy másik életveszélyes házban helyezték el néhányukat. A bontásra ítélt Földváry utcából például egy tüdőbeteg nénit költöztettek át a szintén életveszélyes Drégely utca 12. vizes falai közé, de nem ő az egyetlen. A minősíthetetlen körülményeket jól példázta, hogy csak pár centin múlt, hogy az udvaron kollégánkat is fejbe verje egy lehulló cserép a tetőről...

A falakat csak a lélek tartja, a ház pincéje tele van vízzel és patkánnyal, napi szinten omlik le valami az épületről – Fotó: Metropol

„Elfogytak azok a felújított bérlakások – csaknem 200 darab –, amelyeket fideszes elődjétől, Bácskai Jánostól örökölt meg Baranyi Krisztina baloldali polgármester, miután az általa vezetett önkormányzat szinte egyáltalán nem foglalkozott a bérlakások, illetve bérházak felújításával. Így már ott tart a ferencvárosi önkormányzat, hogy ha nagyon muszáj kiköltöztetnie egy családot például életveszélyessé vált kerületi otthonukból, akkor csak egy másik életveszélyes házban adnak neki cserelakást” – mondta a Metropolnak Gyurákovics Andrea, a IX. kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

A WC a körfolyosón van, fűtés nincs benne, de mégsem ez a legrosszabb, hanem a helyiség állapota – Fotó: Metropol

„Azt üzenem Baranyi Krisztinának, használjon ő ilyen WC-t!” – mondta Elemér, aki megmutatta a Metropolnak a helyiséget. Elemér egyébként családjával – köztük kisgyermekekkel – él a Drégely utcában, és idén fogadta meg, hogy mindenáron elköltözik az életveszélyes házból.

Én egyáltalán nem akartam elköltözni innen egészen odáig, amíg idén nyáron egy embernek a fejére nem esett egy vasdarab a harmadik emeletről. Ahogy sétált be a kapun, pont telibe találta szegényt, bugyogott belőle a vér. De életveszélyesek lettek a lépcsőfokok is, kulcscsomók férnek a réseibe. Nem úgy akarok meghalni egy nap, hogy rám zuhan a lépcső egyik foka. Nem értem, miért nem érdemeljük meg a normális körülményeket. Mi nem győzzük fizetni a festéseket, egy évben háromszor kell, mert annyira vizesek a falak. Akiket nemrég ideköltöztettek a Földváry utcából és az Üllői útról, beteg emberek. Hiába újították fel nekik a lakást, pár hónap múlva potyogni fog a vakolat náluk is. A tüdőbeteg néni a penész- és dohszagban fog élni? Ráadásul ha bármi leszakad, és menekülniük kell, nem tudnak majd, mert a hátsó lépcsőház beomlott teljesen, lezárták. Ezt nevezi Baranyi Krisztina megoldásnak?

– sorolta felháborodva Elemér. Egy másik bérlő, Erzsi azt mesélte, hogy a közelmúltban a párja fejére esett a vakolat a körfolyosón. „Nonszensz, hogy Baranyiékat nem érdekli mindez. Ha jól tudom, 2025-2026-ra vagyunk betáblázva, hogy lebontják a házat. Dehogy fogják lebontani! Én bementem az önkormányzatba, és 10 milliót ígértek a lakásomért, de ennyiért nem adom oda!” – mondta a hölgy, de félbeszakította egy cserép, ami a tetőről zuhant le. „Ez így megy rendszeresen!” – mondta rezignáltan...

Pont az interjúnk közben zuhant le a cserép – Fotó: Metropol

„Az elmúlt négy évben alig történt bármi is a bérlakásállománnyal –leszámítva az eladásokat vagy toldozgatás-foldozgatásokat –, pedig Baranyi Krisztina kampányában éppen ennek az ellenkezőjét ígérte. Azt mondta akkor, nem adnak el majd semmit, hanem felújítanak. De ez nem történt meg, a polgármester asszony a semmittevéssel ráadásul megtörte azt a jól működő rehabilitációs rendszert, ami évtizedek óta garantálta a felújításokhoz szükséges pénzt, az eladások és felújítások mértékét. Ma a legtöbb bérlakásban folyamatos a dohosodás, a falak be vannak ázva. A vakolat olyannyira omlik, hogy egyes helyeken már kézzel is ki lehet bontani a téglákat. A szörnyű körülmények miatt a lakosok érthető módon teljesen el vannak keseredve, mivel úgy érzik, hogy Baranyi Krisztina teljesen magukra hagyta őket” – hangsúlyozta Gyurákovics Andrea, aki elmondta azt is, hogy minap Baranyi javaslatára 7 telek eladásáról döntött a képviselő-testület, amelyről mélyen hallgat a polgármester és a helyi baloldal. Az értékesítést pedig azzal palástolja a polgármester, hogy „ő megmentette” a Márton utca 8. szám alatti házat, amelyben szociális bérlakásokat alakítanak ki (majd valamikor)...