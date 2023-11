Több tízezer forint plusz érkezik a nyugdíjasok számlájára!

Nem csak a nyugdíj érkezik meg hamarosan

November 10-től utalja az Államkincstár a 3,5 százalékos nyugdíjkorrekcióval növelt nyugdíjat az időseknek. 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben is érkezett az idősek számára nyugdíjkorrekció, és ez az idén is így lesz. Mindez azt jelenti, hogy a nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők visszamenőlegesen megkapják az év elmúlt 10 hónapjára, illetve a 13. havi nyugdíjra eső pótlólagos nyugdíjemelési különbözetet. A 210 700 forintos átlagos öregségi nyugdíj esetén havi szinten 6532 forint lesz a novemberi emelés, éves szinten pedig a 13. havi nyugdíjjal együtt közel 85 000 forint.

Csökken az üzemanyag ára a kutakon

Péntektől tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak a holtankoljak.hu szerint. A szakportál szerint a benzin esetében ez bruttó 8 forintos változást jelent, míg a gázolaj esetében bruttó 5 forinttal fizethetünk kevesebbet péntektől a kutakon. Így a 95-ös benzin átlagára 600 forint alá csökkenhet, a gázolaj átlagára pedig 630 forint alá.

Ma van a tudomány világnapja

Az UNESCO november 10-ét a Tudomány világnapjává nyilvánította a békéért és a fejlődésért. A nap célja, hogy emlékeztesse az embereket a tudomány béke és fejlődés iránti elkötelezettségére, valamint hangsúlyozza a közösséggel szembeni felelősségteljes használatát. Egyben felhívja a figyelmet a tudomány fontosságára és szorgalmazza a szakadék csökkentését e terület és a társadalom között.

540 éve született a reformáció alapítója

1483. november 10-én Eislebenben született Luther Márton német teológus, a reformáció elindítója. Luther, az Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én Wittenbergben közzétett 95 pontjával indította el a reformációt. Luther Márton elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket és bírálta a bűnök pénzzel való megváltását, ezért a pápa kiátkozta.

A Bibliát Károli Gáspár fordított le magyarra Fotó: Vajda János/MTI

Az ország kedvenc professzorának is ma van a születésnapja

Öveges József, fizikusprofesszor 1895-ben született a Zala megyei Pákán. Ősei apai ágon legalább kétszáz évre visszamenően néptanítók voltak, ő maga pedig 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematikai és a fizika érdekelte, de pappá is szentelték. Tanári pályája kezdete után hamar eldöntötte, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos-ismeretterjesztő könyveket írni. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérletet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. 1945 után a közgazdaság-tudományi egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár. Több mint harminc könyvet írt, igazi népszerűségét azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti.

Itt lehet vért adni a fővárosban

Szerte az országban több helyen lehet ma is vért adni. Budapesten három helyen várják a véradókat:

07.00–19.00 óráig a Közép-magyarországi RVK Intézetben,

12.00–18.00 óráig a Campona Bevásárlóközpontban,

12.00–17.30 között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén.

Ilyen időnk lesz a hétvégén

Péntek erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható kiadós eső, zápor. Mindössze 10-11 fok valószínű, az északnyugatira forduló szél pedig megélénkül a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Szombaton nyugat felől lassan csökkenni kezd a felhőzet, de a Dunától keletre akár a délutáni órákig eshet az eső. Élénk marad az északnyugati szél és marad a 10 fok körüli maximum is. Vasárnap ismét erősen felhős, párás időre van kilátás, délutántól pedig szórványosan valószínű kisebb eső. Reggel 4, délután 11 fok lesz maximum.

Itt lesznek lezárások, korlátozások a fővárosban

Napközben időszakoson útszűkületre kell számítani a Bem rakparton a Bem József térnél átépítés miatt. Napközben csak egy-egy sávban lehet haladni a Bem rakpart érintett szakaszán. A Flórián tér csomópontban sötétek lesznek a jelzőlámpák karbantartás miatt egészen este 5-ig. A forgalmat rendőrök irányítják. Emellett félpályás lezárás lesz a XV., Arany János utcában este 11-ig a Bercsényi Miklós utcánál csatornaépítés miatt.

Jön a szinglik napja, a karácsony előtti első nagy leárazás Fotó: Shutterstock

Leárazásokkal jön a szinglik napja!

Az 1990-es évek elején 4 egyetemista fiú találtak ki az egyedülállók napját, ami azért épp november 11-én van, mert a sok egyes (11.11.) első ránézésre egy csapat egyedülállóra emlékeztet. Ekkor még Bachelors’ Daynek, azaz agglegények napjának hívták. Később ezen a napon bulikat is szerveztek az egyetemeken, ahol az egyedülállók ismerkedhettek, így lett november 11. Single’s Day, vagyis a szinglik napja. A ma már Double 11 névre hallgató „ünnep” azóta hasonló átalakuláson ment át, mint például a Valentin-nap. A kezdetben emberi kapcsolatokról szóló nap ma már a világ egyik legnagyobb internetes kiárusítása lett.

Ezért eszünk libát Márton-napon

Szerint Márton napját már a rómaiak is november 11-én ünnepelték. Ez a nap volt ugyanis a tél első napja, ilyenkor az új termésből és új borból lakomát tartottak, hogy jövőre is jó termés legyen. A lakoma része volt a lúd is, vagyis Mars isten madara, ami latinul avis Matis. Ebből később pogány állatvágási ünnep lett, és így kerülhetett be a keresztény naptárba Márton madarának ünnepeként. A libaevés másik oka az lehet, hogy amikor Szent Mártont püspökké akarták szentelni, a küldöttek elől ő a ludak óljába bújt, akik gágogásukkal lebuktatták, így 371-ben Márton végül püspök lett.

11. 11-én állapodtak meg a fegyverszünetről a felek az első világháborúban

Ezért ez a nap a fegyverszünet napja a megállapodás emlékére. Az iratot egy vasúti kocsiban írták alá a felek 1918. november 11-én 11 órakor, ekkor értek véget hivatalosan a harccselekmények a nyugati fronton. A háborús cselekmények ugyanakkor még nem értek véget aznap teljesen Oroszország és a volt Oszmán Birodalom területén.

Ezen a hétvégén lesz a tüdőgyulladás világnapja is

A tüdőgyulladás a 10 leggyakoribb halálok egyike. Nehéz diagnosztizálni, mivel az igazán veszélyeztetetteknek nincsenek tüneteik. Éppen ezért a világ egészségügyi közössége november 12-ét a tüdőgyulladás világnapjává nyilvánította, hogy felhívják a figyelmet a megelőzés, a szűrés és az idejében megkezdett kezelés fontosságára.

Lassan véget ér a Múzeumok Őszi Fesztiválja

A Múzeumok Őszi Fesztiválja először 2006-ban került megrendezésre a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A november 12-ig tartó eseménysorozaton rengeteg programmal várják az érdeklődőket a múzeumok, amik között itt lehet böngészni.