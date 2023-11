Meghökkentő jelenetek egész sorát rögzítették a hazai autópályákon – Videó

Meghökkentő szituációknak lehettek szemtanúi a napokban az M30-as autópályán autózók. Rövid időn belül két esetet is rögzítettek a térfigyelő kamerák Encs térségében. A felvételek alapján érthetetlen dolgokat tudnak véghezvinni a közlekedés résztvevői. Az utóbbi kettőre még magyarázatot is nehéz találni. Nem beszélve arról, hogy nemcsak magukat, hanem másokat is életveszélyes helyzetbe sodornak.



Szinte felfoghatatlan, hogy juthatott arra az elhatározásra annak a Renault-nak a sofőrje, aki fordítva hajtott fel az autópályára. De a mutatványa itt még nem ért véget. Némi kacsázós manőver után megindult a forgalommal szemben. Cseppet sem zavarta, hogy a többi jármű nem abba az irányba megy. Kilométereken keresztül haladt, mire a autópálya-felügyelet munkatársai a pálya másik oldalán vele párhuzamosan haladva megpróbálták az idős embert figyelmeztetni arra, hogy rossz oldalon közlekedik. A sofőr nagy nehezen felfogta, hogy mit csinál, és félreállt. Ám a hajmeresztő mutatvány még ekkor sem ért véget, mert egyszerűen átsétált a száguldó autók közt.



A másik durva eset az M3-as autópályán történt. Egy turistabusz letért a pályáról, és a szalagkorlátnak ütközött. Feltehetően a sofőr elbóbiskolt. Ezt követően kiszállt a buszból, hogy megnézze mekkora kár keletkezett az ütközés során. Ekkor jött az igazi meglepetés. A felvételen jól látható, hogy amint kinyitja a poggyásztárolót, megjelenik két láb. Valószínűsíthető, hogy a váltósofőr pihent a nem hétköznapi helyen. A férfi kimászott a csomagtartóból, majd társával felszálltak a buszra, és mintha semmi sem történt volna, továbbhajtottak.