Sztrádának nézte a villamossíneket az autós, nem zavartatta magát – Videó!

Több tízezren látták azt a videót, melynek egy Budapest XI. kerületében közlekedő autós a főszereplője, aki a villamossínen halad többszáz méteren át.

Budapesten, a XI. kerületben a villamossínen haladt az autós, több száz méteren át. Fotó: Budapesti Autósok

A nem mindennapi kalandnak valószínűleg egy borsos számla volt a vége, hiszen azon a szakaszon csak maga a sín található meg, autó közlekedésére alkalmas útszakasz nincs.

Az eset a Fehérvári úton történt, ahol egy autós tartósan haladt a síneken. A felvételt készítő szemtanú szerint nagyjából 30-40 km/h-s sebességgel mehetett a sofőr. Mindez meglehetősen gyorsnak számít, ha azt nézzük, hogy a villamossínen ment a gumiabroncsokkal.

A felvételen sem a gumiabroncsok, sem az autó alváza nem látható elég jól ahhoz, hogy meg lehessen saccolni, mennyiért szervizelték az autót a mutatvány után. Valószínűleg nem volt olcsó a furcsa és balesetveszélyes körút.

A Budapesti Autósok egyik olvasója is látta a történteket, aki arról számolt be a portálnak, hogy különös zajt hallott a lakásában, ami alapján először azt hitte, karbantartják a síneket. Oda is ment gyermekével az ablakhoz, hogy megnézzék a szervízvillamost. Ekkor látták, hogy nem egy villamos, hanem egy autó ad ki ilyen hangot, ahogy a síneken halad, miközben az szikrázik alatta.

Az olvasó szerint a Fehérvári úton gyakran előfordul, hogy valaki rosszul kanyarodik és a villamossínen köt ki. Ilyenkor vissza szoktak tolatni. Ebben az esetben azonban közel 300 métert tett meg a sofőr, miután a Kondorosi úton a sínekre hajtott, majd az Albertfalva utcánál balra indexelt és lekanyarodott a sínekről.

A sofőr ezek után azon se csodálkozzon, ha defektet kapott. Még olcsón megúszta, ha más baj nem történt.