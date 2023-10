„Hihetetlen, hogy megúszta" – Mercedes miatt siklott ki a villamos a Fehérvári úton

Mint arról a Metropol is írt, hatalmas baleset történt Budapesten, a XI. kerület Fehérvári út–Kondorosi út kereszteződésénél, mikor egy kocsi az érkező 56-os villamos elé kanyarodott.

A sofőr az érkező 56-os villamos elé kanyarodott – Fotó: Metropol

A villamos és az ezüst Mercedes összeütköztek, ettől pedig a szerelvény kisiklott, és a másik sínpárra csapódott. A hatalmas csattanásra szinte mindenki összeszaladt a környékről, azonban úgy tudjuk, hogy a járaton utazók ép bőrrel megúszták a történteket. 30 embert kellett leszállítani, a közlekedés ugyanis a baleset miatt teljes káoszba fulladt a környéken.

Személygépkocsi és villamos ütközött a XI. kerületben, a Fehérvári úton. Harminc fő hagyta el a villamost, ami a baleset következtében kisiklott. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A szerelvény kisiklott és a másik sínpárra csapódott – Fotó: Metropol

Egyelőre nem tudni, hogyan is történt a baleset, a katasztrófavédelem emberei és a rendőrök ezekben a percekben is dolgoznak a helyszínen. Az egyik közelben lakó olvasónk szerint viszont, aki látta is a baleseti helyszínt, a sofőr szemközt, egy lámpás kereszteződésből érkezhetett:

Valószínűleg onnan érkezett, és megeshet, hogy sárga jelzésnél húzott át rajta, a szerelvény pedig akkorra pont odaért, nagyon szerencsétlen eset

– ingatta a fejét a férfi.

A kocsit speciális technikával emelik le a sínpárról – Fotó: Metropol

Egy környékbeli szemtanú elmondta, ő úgy tudja, hogy a sofőr csak könnyebben sérült meg:

Azt hallottam, hogy önerőből szállt ki a kocsiból, amin meglepődtem. Mivel ahhoz képest, hogy egy villamossal ütközött, a kocsi nem volt nagyon összetörve, de a legjobban a sofőr felőli oldal sérült. Én csak örülök, ha minden rendben vele, hihetetlen, hogy megúszta. Viszont valaki biztosan megsérült a villamoson is, mert két mentő is állt a környéken

– szögezte le a környékbeli férfi.

Egyelőre nem tudni, hogy a kocsi hogyan hajtott a szerelvény elé, a helyiek szerint a szemközti, lámpás kereszteződésből kanyarodott oda – Fotó: Metropol

Egy másik járókelő éppen utazott volna az adott szakaszon, de inkább feladta, akkora volt a felfordulás:

Mentem volna a boltba, de megláttam, mi van a közlekedésben a villamos miatt, és azonnal hátraarcot vágtam, visszamentem. Szerintem még most is tart a káosz

– mondta este 6-kor.