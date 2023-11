Illegálisan száguldozó 15 éves csapódott be egy ház oldalába: a család mindenét elvesztette

Napjainkban egyre nagyobb probléma a gyorshajtás és a jogosítvány nélküli vezetés. A Metropol nemrégiben cikksorozattal számolt be a magyar illegális gyorsulási versenyekről: brutális videót mutattunk Fótról, Budapest szívében is állt a bál, ami miatt a helyiek is panaszkodtak. Abból pedig országos botrány lett, hogy Budaspest központjában Kulcsár Edina férje, G.w.M is gyorsulási versenyt tartott L.L. Juniorral. Ez azonban nem csak hazánkban jellemző. Most éppen az angol lapok vannak tele egy szörnyű esettel.

Egy 15 éves fiú - jogosítvány nélkül - volán mögé ült, és száguldozni kezdett az utcán. Végül elvesztette a kontrollt a jármű felett, és olyan nagy erővel rohant bele egy lakóház oldalába, hogy az teljesen beszakadt. A házban két ember tartózkodott, mindketten súlyosan megsérültek. Az 54 éves Georgina Smith arccsont-, áll- és szemgödörtörést, valamint agyvérzést szenvedett a baleset miatt, a szklerózis multiplexben szenvedő húgát, Kerry Smith-et pedig szintén megrázta az eset.

"Csak ültünk, és néztük a tévét. Ő a kanapé egyik végén ült, én meg a másik végén. Egyszer csak hallottam egy csattanást, majd térdre borultam.

Hátra néztem, és a ház oldalában láttam a furgont, de a srácot nem. A folyosón kellett kúsznom, hogy elérjem a vezetékes telefont, mert a mobilom a romok alatt volt

- mesélte a nő.

Azt is elárulta, hogy beteg testvére súlyosan megsérült, és mindent beterített a vér. A rendőrök azonnal elkapták az illegálisan vezető kiskorút - írja a Mirror.