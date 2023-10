Ilyen limuzint még nem láttál! Furcsa funkciót találtak a luxusautónak Budaörsön

Jó ideje áll elhagyatva egy budaörsi bevásárlóközpont mögött a szebb napokat is megélt Lincoln limuzin. Fénykorában még híres emberekért ment a reptérre és ifjú hazásokat örvendeztetett meg életük legfontosabb napján. Most árván áll egy parkolóban. Először a kerekeit szerelték le és lopták el, majd a graffitisek kölcsönöztek neki új külsőt. Aztán a vandálok sem kímélték és kezelésbe vették: betörték az ablakait, lámpáit. Valaki felfigyelt hatalmas tárolókapacitására és megunt ruháival töltötte meg az utasteret. Rossz látni, hogy így végezte az egykoron exkluzív rendezvényeken használt luxuslimuzin. A közel húszéves autó szép példányai a használtautó-piacon még most is több mint kétmillió forintot kóstálnak.

Először a kerekeit lopták csak el, majd betörték az ablakait és a lámpáit

A Lincoln a Ford amerikai autógyártó cég luxusjárműrészlege. A Town Car gyártmányú személykocsiból készített 8 és 12 személyes limuzinokban minden kényelmi extra megtalálható volt. Ezt a majdnem 6 méteres limót 1981 óta gyártották. A világon a legnagyobb darabszámban a limuzinok között ez a Town Car készült. A legtöbbet az Egyesült Államokban és Kanadában vásárolták és taxiként, sőt még halottaskocsiként is használták.

Ruhagyűjtő konténerként funkcionál a szebb napokat is megélt limo

Ebben a szebb napokat megélt autóban minden létező extra megtalálható volt, ami az utazás során a maximális kényelmet biztosította. Teljes bőr belső, hangulatfény, minibár és még televízió is. Egykor elegáns ruhában pezsgőztek benne a gazdagok – most pedig használtruha-turiként szolgálja a legszegényebbeket.