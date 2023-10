Ilyen nincs! Két napra visszatér a nyár, hőmérsékleti rekordok dőlhetnek meg

Az elmúlt napokban már ízelítőt kaptunk az őszből, sokan már be is fűtöttek, hiszen volt, ahol éjszakánként fagyott, míg a legtöbb helyen 4-5 fokig hűlt le a levegő. Ilyenkor mondhatni ez a természetes, ám ami most következik, az egyáltalán nem számít annak. Még a maximum-hőmérsékleti rekordok is megdőlhetnek.

Visszatér a kellemes, nyárias idő Fotó: Laufer László/Dunántúli Napló

Legalábbis ez látszik a koponyeg.hu előrejelzéséből. Ma, vagyis október 19-én, csütörtökön még borongós, esős idő várható, egyes helyeken talán elérjük a 19 fokot, de az ország nagy részén ennél várhatóan hűvösebb lesz. Pénteken azután berobban ismét a vénasszonyok nyara. Hajnalra mindössze 14 fokig hűl le a levegő, míg napközben akár 26 fok is lehet. Nincs kizárva, hogy a melegrekord is megdől, ugyanis ezen a napon 2012-ben Kőrösszakálon 26,8 fokot mértek.

Szombaton is marad a nyárias idő, ekkor 25 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála. Ezen a napon 1935-ben Baján és Nyíregyházán egyaránt 25,6 fokot mértek, így nincs kizárva, hogy ezen a napon is megdől a melegrekord.

Persze most mindenkit az érdekel, hogy meddig fog tartani ez a kellemes meleg. Nos, ezzel kapcsolatban nincsenek jó híreink. Az időjárási portálok szerint a nyár csupán két napig lesz vendégünk és vasárnap már csak 20 fok körül lehet a maximum, ami szintén nem olyan rossz, így október közepe körül, míg a jövő héten nagyjából 17–19 fok várható, ám ekkor már az éjszakák is hűvösebbek lesznek, zömében 7–10 fokokkal.

Így azt ajánljuk, hogy használd ki ezt a két napot szabadtéri programokkal, bár szombaton rövid záporok azért előfordulhatnak. Nem valószínű ugyanis, hogy idén újra ilyen melegre fordul majd az időjárás.