Csattanós választ adott Kubatov Gábor Karácsony Gergelynek hajléktalanügyben

Kubatov Gábor csattanós választ adott egy Facebook-posztban Karácsony Gergely főpolgármesternek, aki úgy tesz, mintha nem lenne embertelen a hajléktalanok helyzete a fővárosban, mintha nem lepték volna el a fedél nélküliek Budapest közterületeit az elmúlt 4 évben. És szerinte ez így rendben van!

A „Nyócker” mostanában bármikor, ha arra járunk... Fotó: Metropol

A Metropol is több cikket és galériát közölt már a szörnyű helyzetről, és most Kubatov Gábor is kitett egy fotógalériát a Facebookra. Itt vannak azok a hajléktalanok, akik ma Budapest közterületein élnek, és akiket Karácsony a szolgálati kocsijából nem biztos, hogy jól láthat.

Mint Kubatov Gábor írja: „olyan jó lenne, ha a főpolgármester felhagyna az állandó Facebookozással, kiszállna az autójából és kimenne legalább egyszer-egyszer az utcára az emberek közé, mert akkor személyesen szembesülne a valósággal: azzal, hogy az alkalmatlansága hova vezetett. A képek tegnap este készültek.”