„Ez egy hatalmas sikersztori” – valóra vált a 83 éves Piroska néni utolsó kívánsága: sérült fia Budapestre költözik

Nem hagyja magára Attilát az Álomszállító

Mivel Brandt Viktor egyben Attila gondnoka is, így a költözés után több mindenben is szeretné segíteni a sérült férfit. Mivel jelenleg Attila csak pépes ételt tud fogyasztani, így Viktor szeretne csináltatni neki egy műfogsort és megerősíteni egészségügyileg is a férfit. Továbbá tervei között szerepel, hogy szemüveget csináltasson neki, így a tévét is tudná nézni szabadidejében. Akárhogy is lesz, az biztos, hogy Attilának jobb helye lesz édesanyja, Piroska néni közelében.