Elő a gumicsizmákkal, jön az eső!

Enyhe lehűlés és csapadék várható a héten, a kánikulának már nyoma sem lesz. Az AccuWeather előrejelzése szerint, szeptember hátralévő napjaiban mindössze 14-én, 17-én, 18-án és 19-én számíthatunk esőre, a hónap többi napjain szép, napsütéses, vagy részben felhős idő várható.

A következő héten érkezik a lehűlés

A koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdán kezdődik el a változás az időjárásban. Bár ekkor még 30 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, már beborulhat és csapadékra is kell számítani. Szeptember 14-én, csütörtökön már érdemes lesz felvenni egy pulcsit is, mert az eső mellett jó ha 25 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.

Ez a 25–26 fokos időjárás tartósan megmarad és péntektől már napsütésben is lesz részünk. Budapest ősszel páratlan szépségű, a vénasszonyok nyara varázslatos napsütést és ezáltal fényeket, színeket kínál. A kirándulni vágyók paradicsoma következik.

Aggodalomra tehát semmi ok, hiszen eddig is jól jártunk a szeptemberi időt tekintve. A vénasszonyok nyara kegyes marad, a négy napig tartó esőzések után, újra kisüt a nap.

Szeptember 14–19. között, többször is számíthatunk esőzésre. A nappali hőmérséklet 23–25, az éjszakai 13–15 fokig csökken az időjósok szerint. Hónap közepétől azonban folytatódik a derült, napos idő, csapadékra nem kell számítanunk. A nappali hőmérséklet 22–25, az éjszakai 12–17 fok között ingadozik majd. Ha még nem nyaraltál idén, most használd ki a szikrázó napsütést.