Ennek a két csillagjegynek fog jól indulni a szeptember

2023. szeptember 1.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Jól indul a szeptemberi hónap! Kicsit viszont sűrű lehet a program. Készüljön egy váratlan kérésre egy váratlan helyről. Lehet, hogy valaki meglátogatná, vagy találkozna önnel, de önnek talán nem igazán alkalmas az időpont, így ki kell mentenie magát.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Pénteken szembekerülhet valakivel, aki meg van győződve arról, hogy csakis neki egyedül lehet igaza és nem tűr meg maga körül semmilyen ellenvéleményt. Ön általában okosan mérlegeli azt, hogy melyik vitában érdemes részt venni és melyikben nem...

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Valaki picit talán taktikázik önnel. Egy váratlan kedvességet, vagy egy ajándékot kaphat az illetőtől, de számítson arra is, hogy mellé némi szívesség kérése is társulhat, amire ennek fényében természetesen nem tud majd nemet mondani. De talán nem is kell!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma feszültebb lehet a szokásosnál egy a személyes, vagy a szakmai életében hamarosan bekövetkező változás bizonytalansága miatt. Ez természetes, ugyanakkor ne feledje, hogy minden változás egyben egy lehetőség is.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken egy váratlan esemény megváltoztathatja a tervezett napirendet, ami talán először bizonytalanságot kelt önben, de ismerje fel a dolog ön számára hasznos oldalát is. Talán így nyílik meg ön előtt egy új lehetőség.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken egy fontos hír, vagy üzenet érkezik önhöz, mely, ha jól értelmezi, megnyithat olyan ajtókat is, melyek eddig talán zárva maradtak ön előtt. Figyeljen alaposan erre az üzenetre, de még ne foglaljon állást.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha pénteken megpróbál megnyerni valakit egy ügynek, vagy a maga oldalára szeretné állítani az illetőt, akkor jó esélye lehet a sikerre, mivel a meggyőző ereje most sokkal erősebb, mint máskor. Használja ki ezt a jó alkalmat!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A bolygók jelzése szerint egy kapcsolat, amely eddig talán elég lazán alakult, most hirtelen elkezdhet változni önben és azt is jól érzi, hogy ezt a másik fél is kezdi hasonlóképpen érezni. Lehet, hogy ebből párkapcsolat alakul, ha egyikőjük sem foglalt.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma egy új információ nagyon fellelkesíti, így hajlamos lehet arra is, hogy mindent félredobva elkezdjen ezzel az új dologgal foglalkozni behatóbban. Nem véletlen az optimizmusa, jók a megérzései, kövesse hát őket nyugodtan!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Pénteken szinte a semmiből támadhat egy új ötlete, amivel érdemes egy kicsit behatóbban is foglalkoznia, mivel a dolog akár önmagán is túlmutató jelentőséggel bír. Vágjon bele! Izgalmas időszak előtt áll!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A pénteki bolygóállások értékes sugallatokat, meglátásokat jeleznek, de a párkapcsolatban konfliktust, vitát, sőt szakítást is hozhat, ha fölényeskedni kezd. Amennyiben békére vágyik, ne most akarjon tisztázni kellemetlen témákat!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A mai nap már jóval vidámabb hangulatban telik. Ezt megkoronázhatná este egy igazán töltekezős programmal, mozi, barátok, bármi jó lehet, ami picit segít kiszakadni a hétköznapokból. Ha szingli, beléphet az életébe a szerelem!