Azonnali változás a benzinkutakon, ennek nem fognak örülni az autósok

Az utóbbi hetekben bekövetkezett az, amitől rengeteg autós félt, ugyanis többször is feljebb kúszott az üzemanyag ára. Hol a benzin, hol a gázolaj lett drágább, de olyan is előfordult, hogy mindkettőért többet kellett fizetni a töltőállomásokon. Mivel ez sokak számára egy kifejezetten érzékeny téma, így érthető, hogy vannak, akik szinte feszülve figyelik, hogy éppen hogyan is alakulnak az árak – nos, most van egy jó, illetve egy rossz hírünk.

Fotó: Török János/Délmagyarország

Mivel sokak számára minden forint számít, így a legtöbb autós csak két dolognak örül manapság: ha az üzemanyag ára olcsóbbá válik, vagy esetleg stagnál (azaz nem lesz se több, se kevesebb) – a héten elég vegyesen alakult ez, ugyanis szerdán a legtöbb helyen nem változott a benzin ára, a gázolajé viszont több forinttal is emelkedett.

Most kiderült, hogy továbbra is hasonló a helyzet, ugyanis mától ismét olyan változás következik be a hazai benzinkutakon, aminek az autósok egyik fele valószínűleg bizonyos szinten örülni fog, de a másik fele biztos, hogy nem.

A Holtankoljak.hu információi alapján tovább drágul a gázolaj, a mai naptól egészen konkrétan átlagosan bruttó 4 forinttal kell többet fizetnünk érte a töltőállomásokon, vagyis 655 Ft az új literenkénti átlagár – de a benzinért továbbra is annyit kérnek, mint az utóbbi napokban, azaz még mindig átlagosan 642 Ft/liter.

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy jövő héten hogyan alakul az üzemanyag ára, viszont benne van a pakliban, hogy végre olcsóbb lesz a benzin, illetve a gázolaj is, aminek biztos, hogy nagyon örülnének a gépjármű-tulajdonosok – de persze az is elképzelhető, hogy további stagnálás, vagy drágulás lesz.