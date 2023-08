TOP5: Karácsony ellehetetleníti a pesti piacokat, méretversenyt hirdettünk a gyomoknak ...

Karácsony Gergely szétveri a budapesti piacokat. Brutális, kb. 70%-os áremelés borzolja a kedélyeket az óbudai piacon. Az árusok teljesen kiakadtak. A főpolgármester a Covid alatt saját emberét ültette a piacbirodalom élére, aki most ellehetetleníti az eladókat. A piac vezetése egyetlen papírral állította a kész helyzet elé az árusokat: „akinek nem tetszik, az elmehet!”, mondták. Karácsony Gergely 2021-ben a Covid alatt, kihasználva a rendkívüli jogrendet, 925/2021. számú határozatával egyszemélyben döntve megszüntette a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságát (Csapi). Ez a szervezet üzemeltette többek között a Nagycsarnokot, a Fehérvári úti Vásárcsarnokot, a Bosnyák téri Vásárcsarnokot, a Rákóczi téri Vásárcsarnokot, a Kórház utcai Vásárcsarnokot, a Flórián téri Üzletközpontot, vagy a Nagykőrösi úti Használtcikk Piacot, amit a legtöbben Ecseri piacként ismernek. Látható tehát, hogy egy komplett piacbirodalmat játszott át egy személyben döntve Karácsony 2021. június 1-jétől a Budapest Vásárcsarnokai Kft.-nek. A kiskereskedők egymás után fejezték be az elmúlt időszakban az árulást, mert olyan mértékben emelkedtek a költségeik, amiket már nem bírtak kifizetni.

Erről a papírról tudták meg, hogy durva áremelés jön Fotó: Fügedi Richárd

Csepel kormánypárti polgármesterét akarta lejáratni az RTL Klub, de lyukra futott: kiderült, hogy az a parlagfüves terület is a fővárosé, Karácsony Gergelyék nem gondozzák. Kérdésük az volt, hogy Borbély intézkedett-e, illetve történik-e védekezés? Csak hát kiderült, hogy a baloldali Karácsony Gergely főpolgármester a felelős azért, hogy a területet nem gondozzák, miután az út fővárosi kezelésben van.Borbély Lénárd elmondta, hogy a fővárosi vezetés már akkor megkereste őket, és megpróbálta lepasszolni a kerületeknek a közterületek rendben tartásának feladatát, amikor 214 milliárd forint tartalékkal átvették a kasszát és a városvezetést. Vagyis nem csak a jelenlegi Karácsony-féle budapesti csőd, a fővárosi megszorítások és pénzhiány volna az oka annak, hogy Budapest a gyomok fővárosa lett, Karácsonyék már eleve így álltak hozzá saját feladataikhoz, akkor is, amikor teli volt a kassza!

Karácsony Gergely végül levágatta a gazt az atlétikai vb helyszínéhez közeli úton, de csak ott, ahol az RTL Klub forgatott – Fotó: Facebook

Valószínűleg a budapesti tömegközlekedés történetének legkülönlegesebb járata volt az 51-es villamos abban a tekintetben, hogy milyen tájakon haladt – olvasható a pestbuda.hu cikkében. A villamos akár az Alföldön, a Pusztában is közlekedhetett volna, mert az úgynevezett Bivalyrét, amin keresztülhaladt, leginkább erre a nevezetes tájra emlékeztetett. A járat eredetileg a Nagyvárad tértől Kispestig ment, 1938. december 1-jén nyitották meg ezt a szakaszt, amihez fölhasználták a kőbányai iparvasút és a kispesti szemétvasút vágányait is. Mivel ekkor Kispest még nem tartozott Budapesthez, így 8 filléres pótjegyet kellett váltani. Óriási igény volt egy vonalra, ami egészen Pestszentimréig vezet, ahová szemétszállító vágány vezetett. Amikor ezeket felszámolták, szó szerint a saját kezükkel helyezték át és kötötték össze a pestszentimrei emberek már közlekedő 51-es villamos vonalával a korábbi szemétvonal síneit. Így került a vágány a nevezetes Bivalyrétre.

A pusztában futott a villamos Fotó: Fortepan / Vizsnyiczai Erzsébet

Kneifel Ádinról lassan egy éve derült ki, hogy súlyos, örökletes genetikai betegségben, Duchenne-szindrómában szenved. A kisfiú gyógyulását egy új, külföldi génterápia segítené, az összege azonban hatalmas. A Duchenne-szindrómára sokáig nem állt rendelkezésre olyan gyógymód vagy génterápia, ami a kisfiuk állapotán segítene vagy legalább szinten tartaná azt. Májusban azonban feltűnt egy új, a Duchenne-szindróma kezelésére szolgáló génterápia. A gyógymód egyelőre csak a feltételes engedélyt kapta meg, de ősszel várhatóan megkapja a véglegest is Amerikában. Anikóék célja, hogy Ádin elsők között legyen, aki megkapja a génterápiát, hiszen ő még kicsi, így sokat javíthat az állapotán.Hiába a szinte megfizethetetlennek tűnő 3,2 millió dolláros (kb. 1,1 milliárd forintos) összeg, ami a terápia nagykereskedelmi ára, a szülők nem adják fel és bíznak benne, hogy Ádinért sikerül összegyűjteni ezt a pénzt, hogy kisfiuk új esélyt kapjon az életre. Az Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány célja is a gyógykezelésre való gyűjtés.

Ádin súlyos betegséggel küzd – Fotó: Beküldött fotó

Budapest a gyomok fővárosa – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a rengeteg fotó, amit olvasóink beküldenek. Augusztus 27-ig tart fotópályázatunk, addig is méretversenyt hirdettünk a gyomoknak: mérőszalaggal kerestünk fel néhány helyszínt. A versenyünk 5. helyezettje egy Hungária körúti példány lett, de annak sem kell szégyenkeznie: 88 centiméter magasra nőtt. A Budafoki úti 4. helyezett gyom már meghaladja az egy métert is, egész pontosan 125 centi magas. A dobogó harmadik helyén holtverseny alakult ki: a Dózsa György úton és a Hősök terén is 130 centi magas gyomot találtunk. Utóbbi azért is nagyon kellemetlen, hiszen ez az atlétikai világbajnokság egyik helyszíne, vagyis az egész világ megcsodálhatja bronzérmes gazunkat. Az előkelő második helyen is két befutó volt: a Halászbástya alatt és a Jászai Mari téren is 140-140 centiméter magas gyomot találtunk. De az abszolút győztest a Petőfi híd budai hídfőjénél, az Irinyi utcában találtuk: megmérni is alig tudtuk, olyan nagyra nőtt a gaz: 190 centiméteresre! Ez idén még biztosan nem látott fűnyírót!

