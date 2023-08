Méretversenyt hirdettünk a fővárosi gyomok között – Videó!

Lapunk Budapest a gyomok fővárosa! címmel fotópályázatot hirdetett azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a főváros tarthatatlan gyomosságára. Akciónk nem volt hiábavaló, néhány helyen elkezdték irtani a gazt, de több hónap mulasztását nem lehet néhány nap alatt bepótolni. Most, amikor Budapest ad otthont az atlétikai világbajnokságnak, amikor itt volt egyik legszebb nemzeti ünnepünk, augusztus 20. és tele van Budapest vendégekkel, illene a város legszebb arcát mutatni – nem pedig a gyomosat. Bejártuk a fővárost, hogy megnézzük, hol nőtt legmagasabbra a gyom.

A Hősök terén, ami az atlétikai világbajnokság egyik helyszíne, 105 centiméteres a gyom – Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Az, hogy nagyra nő a gyom, azt bizonyítja, hogy már hetek, hónapok óta elhanyagolják a területet, ráadásul az allergiaszezon kellős közepén. Kíváncsiak voltunk, mekkorára nőttek a gyomok és hol a legnagyobbak, ezért egy mérőszalaggal indultunk el. A versenyünk 5. helyezettje egy Hungária körúti példány lett, de annak sem kell szégyenkeznie: 88 centiméter magasra nőtt. A Budafoki úti 4. helyezett gyom már meghaladja az egy métert is, egész pontosan 125 centi magas. A dobogó harmadik helyén holtverseny alakult ki: a Dózsa György úton és a Hősök terén is 130 centi magas gyomot találtunk. Utóbbi azért is nagyon kellemetlen, hiszen ez az atlétikai világbajnokság egyik helyszíne, vagyis az egész világ megcsodálhatja bronzérmes gazunkat.

A Halászbástya az egyik leglátogatottabb turistahely, 153 centit mértünk – Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Az előkelő második helyen is két befutó volt: a Halászbástya alatt és a Jászai Mari téren is 140-140 centiméter magas gyomot találtunk. De az abszolút győztest a Petőfi híd budai hídfőjénél, az Irinyi utcában találtuk: megmérni is alig tudtuk, olyan nagyra nőtt a gaz: 190 centiméteresre! Ez idén még biztosan nem látott fűnyírót!

Köszönjük, Karácsony Gergely!