Brutális torlódás a Szigeten - Karácsonyék miatt maradt el a K-híd felújítása

Leszűkítették a Sziget fő bejáratát jelentő K-hidat annak pocsék állapota miatt, ezért hatalmas torlódás alakult ki szombat éjszaka. Ahogy korábban írtunk róla, a kormány már évekkel ezelőtt szerette volna kicserélni az elrozsdásodott, kiöregedett hídszerkezetet, minden meg is volt hozzá, de a baloldali városvezetés ezt elutasította. Most akár másfél órát is várhatott a kijutásra, aki haza akart menni a Szigetről.

Már a tartószerkezetet is elrozsdásodott. Forrás: Metropol/NZ

Több mint egy órát is várni kellett a kijutásra

Olvasóink és kollégáink is több mint egy órát álltak a Sziget fő átjárását biztosító K-híd előtt, mire át tudtak jutni a korábban vasúti hídnak épült, de mára teljesen lepusztult szerkezeten. Ivettől megtudtuk, mi okozta a fennakadást:

A péntek esti Imagine Dragons koncert után körülbelül másfél órába telt kijutni a Szigetről. Hatalmas volt a tömeg, és lépésben haladtunk kifelé. Először nem is értettük, hogy mi ennek az oka, hiszen a korábbi években erre nem volt példa. A híd előtt közvetlenül jöttünk rá, mi okozta a “dugót”: a K-hidat belülről elkordonozták, nagyjából három egyemberes résen lehetett átmenni a város felé.

A biztonsági őrök kérdésükre elmondták: biztonsági okokból, a túlterhelés megakadályozása miatt vezették be ezt a fajta korlátozást. Nagyon helyesen egyébként: első a biztonság.

A rozsdahídra ráférne a felújítás. Forrás: Metropol/NZ

Évek óta tudnak a problémáról Karácsonyék

Az óbudai K-híd állapota egyre romlik, és aggodalomra ad okot, meddig üzemeltethető biztonságosan. Bár a jelenlegi állapota egyre aggasztóbb, a Fővárosi Önkormányzat azt állítja, hogy a híd nincs rossz állapotban. Ennek ellentmond, hogy tegnap a BKK mégis döntött a híd forgalmának szűkítéséről, a Közúttal és a fővárosi önkormányzattal való egyeztetés után. 2022-ben még azt mondták, hogy a Budapest Közút mérnökei szerint a híd teherbírása megfelelő, és hangsúlyozták, hogy a látható felületi problémák nem veszélyeztetik a szerkezet integritását. Hát úgy tűnik, azóta megváltozott a véleményük. A helyiek, beleértve Óbuda korábbi polgármesterét, Bús Balázst, régóta szorgalmazzák a híd felújítását.

Megvolt minden, pénz, paripa, fegyver

Valójában 2021-ben lehetőség nyílt a K-híd lecserélésére, amikor a Budapest Fejlesztési Központ javaslata alapján a lebontott, de jó állapotú Déli vasúti híd darabjaiból egy új hidat állítottak volna az öreg K (és a H) híd helyére. A kormány ajánlatát azonban a híd újjáépítésének támogatására pénzzel és erőforrásokkal, elutasította Óbuda baloldali vezetése. Ezen fejlemények fényében Bús Balázs kiemelte, hogy a helyzet sürgős cselekvést követel a város vezetésétől. Hangsúlyozta, hogy a Sziget Fesztivál szervezőivel kötött 10 éves megállapodás keretében évente mintegy 150 millió forint plusz forrást kapnak, amiből finanszírozható lenne a híd felújítása.

Az elbontott déli vasúti híd egy darabját felhasználhatták volna a K-híd felújításához Fotó: Facebook

Meddig kell még várni?

Hiába volt lehetőség a cserére, hiába vannak százmilliós plusz bevételek a fesztiválból, sem Karácsony Gergely, sem Óbuda baloldali vezetése nem tesz semmit. Ne felejtsük, hogy a Szigetre látogatók egy hétig használják csak ezt a hidat, de az itt élők egész évben biztonságosan szeretnének átmenni a Hajógyári-szigetre.