Budapest a gyomok fővárosa - ma lezárul a Metropol pályázata, több száz fotót kaptunk!

Elképesztő mennyiségű e-mail érkezett a Metropol fotópályázatára, amiben arra kértük az olvasóinkat, hogy örökítsenek meg olyan területeket Budapesten, amelyeket ellep a gyom. Munkatársaink még augusztus közepén szembesültek azzal, hogy a fővárosba látogató turistákat milyen elhanyagolt területek látványa fogadja: Ferihegytől elindulva, a gyorsforgalmi út mentén, az Üllői úton, a Corvin köznél, a Nagykörúton, a Margit hídon, és a Mammut előtt is hatalmas csomókban áll a gaz. Majd a város több pontján hasonló állapotokat tapasztaltunk - mindezt egy térképen is megmutattuk -, gyakorlatilag elárasztotta Budapestet a gyom! Budapest a gyomok fővárosa. Köszönjük, Karácsony Gergely!

Ezt a szomorú látképet egy kettétört fa is kiegészíti Fotó: Olvasói fotó

Karácsony Gergely csődközelbe kormányozta Budapestet és nem törődik azzal, hogy mit gondolhattak rólunk azok a külföldiek, akik a Sziget Fesztiválra, az atlétikai világbajnokságra vagy az augusztus 20-i ünnepségekre érkeztek. Helyettese, Tüttő Kata azt javasolta, hogy „el kell venni a közlekedésből, a közvilágításból, a kaszálásból”. Úgy tűnik, már meg is tették. Hát így kell kinéznie egy európai fővárosnak?

Olvasóink szerint a válasz: NEM. A Metropol felhívására több száz fotó érkezett, ami jól mutatja: nem csak a nekünk tűnt fel, hogy rengeteg a gondozatlan terület a fővárosban. Nagyon sok panasz érkezett a parlagfüvekre, hiszen köztudottan az allergia egyik okozói, kiváltói ezek a gyomnövények, valamint toklászos területekről is kaptunk fotókat szép számmal - ezek pedig a kutyusokra, macskákra vannak nagy veszéllyel, mint arról többször is írtunk már korábban. Sőt, többen még pár sort is írtak a mellékelt fotók alá:

Bécsi út, Jampi fotója

Budapest Bécsi út...Média Markt környéke.. Szégyen a köbön

- írta Jampi becenevű olvasónk.

Lőrinc center, Papp Gabriella fotója

A 18.kerületben, a Lőrinc centernél az úttest széléhez vezető járda mellett nőttek a fotón látható szépségek. A gaz vegyes :szőrös disznóparély, parlagfű, csattanó maszlag, ami elég mérgező

- küldte nekünk Papp Gabriella.

Egy felháborodott budapesti - legalábbis így írta alá az e-mailt - pedig így vélekedik a helyzetről:

Nem pályázni akarok, nem a díj érdekel, hanem undorodom attól, ami körülvesz, a kosztól, az igénytelenségtől.

Lapunk méretversenyt is hirdetett a gyomok között, erről készült videóinkat több százezren megnézték:

A Ripost pedig "szépségversenyt" hirdetett, nem volt nehéz megtalálniuk a legrondább gyomtengert:

Sokan természetesen kifejezetten a pályázatra jelentkeztek, amely - mint feljebb is írtuk - vasárnap 23:59-kor lezárul. Ezt követően hamarosan kezdetét veszi a képek elbírálása. Szerkesztőségünk kijelölt egy háromtagú szakmai zsűrit, ők fogják kiválasztani a legjobb pályázatokat és kijelölni a nyerteseket.

A nyertesek nevét a szervező hivatalos Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/Metropol.Napilap) közzéteszi az eredményhirdetéstől számított 1 napon belül. A nyertesek nevét közzétesszük a Metropol újságban is és e-mailben értesítjük őket.

Nyeremények:

1. díj: 150 000 Ft értékben Auchan-utalvány

2. díj: 75 000 Ft értékben Auchan-utalvány

3. díj: 50 000 Ft értékben Auchan-utalvány

Ma még nem késő, fotózd a gyomos Budapestet és a legjobb képeidet küldd be, még te is esélyes vagy a nyereményeinkre!