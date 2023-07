Veszélyes bűnbanda tartja rettegésben a budapesti kerületet – részletek

Besurranócsapatot észleltek Budapesten. A 18. kerületben nő a félelem és a feszültség, mivel a lakók egy trükkös és veszélyes betörő-besurranó banda tevékenységét észlelték az elmúlt napokban. Az interneten terjedő figyelmeztetések és az egyre gyarapodó tanúk elmondása szerint a bűnbanda trükkös hazugságokkal jut be az ingatlanokba. Kifinomult sztorikat használnak ahhoz, hogy bejussanak az otthonokba és értékes dolgokat zsákmányoljanak.

A kép illusztráció – Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Egymást figyelmeztetik a lakók

Az egyik szemtanúra a Frangepán utcában nyitotta rá az ajtót a besurranó tolvaj. Egy fehér pólós, kék baseballsapkás férfi jelent meg a háza előtt, és láthatóan céltudatosan járta az utcát. A férfi két kapun keresztül hatolt be a magántelekre. Miután észrevette a besurranó, hogy a helyiek otthon vannak, nem volt más választása, mint elképesztően kreatív mesékkel próbálkozni. A férfi azt állította, hogy elveszítette a barátai telefonszámait, és most az ott lakók segítségével szeretné megpróbálni megtalálni őket. A lakók azonban nem vették be a kamut, és gyorsan kizavarták az utcára. A bűnbanda pofátlanul próbálkozott tovább a szomszédoknál is. Az eset tanúi a közösségi médián keresztül figyelmeztetik egymást a veszélyre, és a beszámolók alapján úgy tűnik, hogy a bűnbanda nem csak a Frangepán utcában tevékenykedik. Az egyik hölgy számolt be arról, hogy a besurranó társa egy autóban várakozott.

A mi házunk előtt várta az autó, s benne a társa, aki telefonált, majd ahogy beálltunk mögé, azonnal elindult és a Karinthy–Frangepán sarkán beugrott mellé ez az ember, akire illik a személyleírásod!

– mesélte a nő.

Összefogott az utca

A helyiek dühösek és megdöbbenve állnak a helyzet előtt. Ugyanakkor a Frangepán utca közössége összefogott a védekezés érdekében, és közösen dolgoznak a biztonságukért. Figyelnek és zárják a kapukat, hogy ne biztosítsanak könnyű terepet a besurranó tolvajoknak. Az ilyen esetekre való felkészülés és a gyors reakció lehet a kulcs a bűnözők legyőzésében, és a lakók minden erejükkel azon vannak, hogy visszaszerezzék a nyugalmukat és a biztonságukat.