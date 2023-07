Újabb villámárvíz pusztított: a mentőcsapatoknak azonnal ki kellett vonulniuk

Nemrégiben Magyarországot is villámárvizek sora rendítette meg, amelynek következtében több tragédia is történt. Öt gyerek félárván maradt, volt olyan, aki kutyáját próbálta megmenteni, úgy érte a halál, ugyanakkor az emberek összefogása ekkor példátlan volt. Nemcsak Magyarországot érik ilyen szörnyű természeti csapások. Most Romániában és Spanyolországban tombolnak villámárvizek, a Tények pedig egy összeállítást készített arról, hogy milyen helyzetek uralkodnak szomszédunkban.

Megdöbbentő felvételek a villámárvízről Spanyolországból / Fotó: TV2

Romániában több falu is víz alá került a heves esőzésekből származó árvizek miatt. Ugyanakkor Spanyolországban is akkora a víz, hogy sokan a fára mászva próbálják túlélni az időszakot.

Minket a mezőn ért az eső, de mire hazaértünk, már az egész falut elöntötte a víz. Három méteres volt a pincében, le sem tudtunk menni

- mesélte a Ténykenek egy román férfi.

Több falu is víz alá került a keleti szomszédunkban, sokan pedig a saját házaikban estek csapdába. Azok, akik egyedülállók, halálfélelemről számoltak be, és sokan mindenüket elvesztették. Sok utat le kellett zárni, ugyanakkor autókat is elnyelt a víz. A Transzfogarason például több mint száz autó rekedt, míg az embereket mentőcsapatok menekítették.

Nem is bírunk megbirkózni ekkora vízzel, a tűzoltóknak kellett segíteniük. Olyan nagy erővel jött, hogy szinte mindent elsodort

- mesélte egy román asszony. Az extrém időjárás továbbra is fennmarad, ezért nem zárható ki, hogy lesz még villámárvíz. A helyiek attól rettegnek, hogy a maradék vagyonuk is elveszik.