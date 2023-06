Gyöngyöstarjáni tragédia: az élete árán mentette meg a kutyáját Zsuzsanna – Videó

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Gyöngyöstarjánban két ember is életét veszítette a lezúduló hatalmas villámárvíz során. Most a Ripost számolt be róla, hogy az egyik áldozat hősként veszítette életét.

Itt történt a tragédia Fotó: Bors

Gyöngyöstarjánit egyik pillanatról a másikra öntötte el a pusztító víztömeg, kocsikat sodort magával, és a házak kertjeit, pincerendszereit is beborította. Sz. Zsuzsanna csak dolgozni járt a faluba, ahol a helyi bányában, mint strázsáló tevékenykedett. A tragédia napján is a munkatermináljául szolgáló konténerben volt:

Tényleg perceken belül történt. Egyik pillanatban még semmi nem volt, kint sétáltunk. Mikor bementünk, már egy autót vitt az ár. Azt sem tudjuk, hogyan történt

– mesélte megtörten a bánya vezetőjének apukája. A bánya vezetőjét megviselte Zsuzsanna halála, nagyon kedvelte az asszonyt, nagyon jó munkatársnak tartotta. Az áradás erősségét jelzi, hogy a két, hatalmas súlyú konténert simán megemelte víz és jóval arrébb lökte, a konténer oldala pedig még akkor is szétroncsolva hevert, amikor a Ripost munkatársai a helyszínen jártak pénteken.

A másik konténerben dolgozók átmenekültek Zsuzsáéba, mindannyian kikötötték magukat valamihez. Borzalmas ereje volt a víznek, így is erős sodrásnak voltak kitéve bent

– mesélte a férfi. Zsuzsanna azonban eloldotta a kötést. Erre nagyon jó oka volt a nőnek, ugyanis a legjobb barátját és társát, egy vizsla életét akarta megmenteni.

Zsuzsa a kutyusával járt dolgozni, a vizsla volt a mindene. A kutya viszont kint volt, Zsuzsi pedig meg akarta menteni, ezért eloldotta magát, hogy az ablakon keresztül behúzza a kutyát

– idézte fel a férfi a történteket. A sodrás viszont túl erős volt, Zsuzsa fél kézzel nem tudta tartani magát.

Esélye sem volt arra, hogy fél kézzel megtartsa magát. Nagyon vékony, törékeny nő volt. Az egyik munkatársa, egy jó erőben lévő férfi még elkapta Zsuzsát és tartotta, próbálta megmenteni, azonban Zsuzsi kicsúszott a kezei közül, magával vitte a víz

– mondta a férfi könnyes szemmel.

A konténeren még másnap is látszódott a pusztítás ereje Fotó: Bors

Egész éjjel a gazdáját várta a megmentett kutya

Az asszony vizslája, Mira megmenekült, érte később Zsuzsanna lánya jött el.

A kutya egész éjjel a bódé előtt állt és a gazdáját kereste, várta. A lánya vitte haza ezután

– ingatta a fejét összetörten a szemtanú.

A lap információ szerint az asszony a lányával és a kutyusával élt együtt Gyöngyösön, miután elvált.

Ők voltak a legfontosabbak Zsuzsi életében: Mira és a lánya. Összetörtünk, még mindig nem hisszük el, hogy ezt történt.

A másik áldozat után három kislány maradt félárván

B. Gergely és Sz. Zsuzsanna mindketten a településen dolgoztak a történtek idején, a férfit egy építkezés mellett sodorta be a kiöntő patak egy pincerendszerbe.

Gergő egy építkezésen dogozott és kiment segíteni, amikor elkezdett kiönteni a patak. A víz itt vitte el, és egyenesen egy pincerendszerbe sodorta

– mesélte egy helybeli a lapnak. A férfit egy kapuval együtt vitte el a kiöntő patak.

Egy hatalmas vaskaput is áttört, úgy kapta el Gergőt. Esélye sem volt. Mindenki összeroppan, szegényt mindenki szerette, dolgos, jó ember volt, három kislány maradt utána félárván

– ingatta a fejét egy ismerős.

A helyszínen készített riportot itt tudjátok megtekinteni: