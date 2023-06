Gyilkos villámárvíz Magyarországon: elképesztő fotók és részletek

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos weboldalán számolt be róla, hány helyre kérték segítségüket. Országszerte több helyen is villámárvizet okozott a gyors és intenzív esőzés, pincéket öntött el, kocsikat sodort el és áldozatokat is követelt a természeti katasztrófa.

Nem kímélte a magyar településeket a vihar Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Gyöngyöstarjánban ketten is meghaltak a heves esőzések következtében. Emellett több pincerendszerbe is betört a megáradt patak vize. Országszerte összesen 93 műveletet kellett végrehajtania a katasztrófavédőknek. Recsken a lesodródó sár miatt tizenhét ingatlanból 48 embert kellett kitelepíteniük.

Pásztón több utcát is elöntött a víz. Itt háromezer-ötszáz homokzsákot helyeztek ki a hatóságok a villámárvíz ellen. A védekezésben 250 helyi is besegített. Emellett a tűzoltók folyamatosan szivattyúzták ki a vizet a házak pincéiből.

Házakat öntött el a villámárvíz Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Somogy megyében Bolhón kellett egy családot kiköltöztetni a rokonaihoz ideiglenesen, miután a nagy mennyiségű lezúduló víz betört az ingatlanjukba.

A járművek sem úszták meg a vihart, öt esetben útra és személyautóra dőlt fákat kellett eltávolítania a Somogy vármegyei egységeknek.

Tolna vármegyében, Dombóváron garázsokat, alagsort és kazánházat öntött el a csapadékvíz csütörtökön késő este. A helyi hivatásos tűzoltókat négy dombóvári, további egy kapospulai utcába riasztották, ahol szivattyúk segítségével távolították el az esővizet.

Rabatgyarmaton pedig a Rába folyó egyik szigetén rekedt 3 túrázó, őket is a katasztrófavédelem mentette meg.