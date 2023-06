Özönvíz az utcán: pár óra alatt megadta magát Óbuda legújabb vízelvezető rendszere

Kiss László, Óbuda polgármestere június 6-án még azzal büszkélkedett, hogy sikeresen kijavította a csillaghegyi vízelvezető rendszert, ám ugyanazon a napon fél Csillaghegy víz alatt állt. Az eset óriási felháborodást keltett a helyiek körében, rengeteg óbudai ugyanis arról számolt be, hogy több utcában is állt a víz.

Mező utca és az Óbor utca kereszteződésénél Fotó: Facebook

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata már a múlt évben elkezdett lépéseket tenni annak érdekében, hogy a kerületben az egyik legkritikusabbnak mondható csillaghegyi öblözet vízelvezetési kihívásain javítson, ennek keretében számos helyen épültek új víznyelők Csillaghegy-szerte

– írta Kiss László délelőtt még a közösségi oldalán.

A poszt megjelenése után pár órával bebizonyosodott, hogy az eső keresztülhúzta a polgármester számításait. A délutáni esőzés következtében lényegében víz alá került az Ady Endre és Zöldfa utcai sarok. Nem úszta meg az Arany János utca és az Attila út sem. A hirtelen jött esőzés következtében a Rákóczi utcában is 10-15 centis víz állt. Ugyancsak tragikus volt a helyzet a Mező utca és az Óbor utcai kereszteződésnél is, ahol akkora eső esett, hogy még autóval se lehetett átmenni.

Az Ürömi úton is állt a víz Fotó: Facebook

A Czetz János utca, Vég utca is ilyen! Hiába kértük, hogy csináljanak valamit!

– írta felháborodva az egyik helyi lakos az egyik privát csoportban.

A helyiek közül többen úgy vélik, hogy az a legfőbb probléma, hogy nincs, ami megfogja a hegyről lezúduló vizet, mivel minden le van betonozva, aszfaltozva és térkövezve. Ennek ellenére vannak olyan lakosok, akik szerint sokan eltúlozzák a helyzetet.

Annyit tudok mondani, a mi utcánk jó lett, de én sokat harcoltam a jó munkáért. Először egyáltalán nem terveztek új szikkasztókat, de írtam leveleket mind az önkormányzatnak, mind az önkormányzati képviselőnknek. Megcsinálták az új szikkasztókat

– írta egy másik lakos.

Sokak szerint nagy gondot okoz az is, hogy nincsenek megfelelően kitisztítva a szikkasztók sem, többen felvetették a kutyatartók felelősségét is, mondván, sokan a kutyapiszokzacskókkal tömítik el a vízelvezetőket. Az mindenesetre tény, hogy a keddi esőzések következtében rengeteg utca vált járhatatlanná, mint ahogyan arról a Metropol is beszámolt, nem kímélte az országot az eső kedden, megdőlt a napi csapadékrekord.

Az OMSZ beszámolója szerint júniusban 60-80 milliméter eső esik átlagosan, de most a sorozatban érkező csapadékgócokból több mérőállomáson is a havi csapadékmennyiséget elérő vagy azt meghaladó mennyiséget mértek esetenként 1-2 óra alatt. A meteorológiai szolgálat mérőállomásai 100 milliméternél is több esőt regisztráltak Baján (101,7 milliméter) és Kékestetőn (111,3 milliméter), azonban az egyik észlelőjük Kékestetőn 122 millimétert mért, ezzel pedig megdőlt a napi csapadékrekord.