Szabira ment a nyár, idő előtt érkezett Medárd: eddig fog legalább tartani

Június elején már sokszor tele volt a Balaton partja, de idén ez biztosan nem így lesz. Nemcsak a hűvös idő riasztja el a vakációzást tervezőket, hanem a borongós, esős idő is. Mindenki azt kérdezi: mikor lesz már végre igazi nyaralóidő?

Fotó: Turbéky Eszter

Nos, nincsenek jó híreink. Legalábbis a koponyeg.hu előrejelzése szerint. A bajokat csak tetézi, hogy június 8-án már Medárd napja van, ami a népi hagyományok szerint azt jelzi: ha ezen a napon esik az eső, akkor bizony 40 napig esni fog, ha pedig nem, akkor 40 napos szárazság várható.

Bár még nincs Medárd, már ma az ország több pontján is esik és júniushoz képest hűvös van. A prognózis szerint ezen a héten minden így marad, sőt még a jövő héten is, változás leghamarabb június 17-én, szombaton várható. Addig nagyjából 22-23 fokos maximumokban bízhatunk, igaz hétvégére átmenetileg 25 fokra is felszökhet a hőmérő higanyszála. Gyakorlatilag minden nap várható eső, zápor, zivatar, sőt egyes helyeken villámlás és dörgés is.