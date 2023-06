„Örökre beleégett az emlékeinkbe” – elképesztő az összefogás az árvíztől letarolt Gyöngyöstarjánban

Az egész ország döbbenten figyelte, hogyan tarolta le a pusztító villámárvíz Magyarország több települését. A hatalmas esőzések után kialakuló áradások komplett településeket öntöttek el, házakat tettek tönkre, családok tucatjainak kellett elhagynia otthonát.

A patak is kiöntött, minden közeli házat és boltot elárasztott Fotó: Máté Krisztián/Bors

A pusztítás Nógrád és Heves vármegyét még talán a többinél is jobban sújtotta, a hevesi Gyöngyöstarjánban pedig két ember életét követelte a tragédia: mint arról a Metropol is írt, a helyi B. Gergelyt egy szerteágazó pincerendszerbe sodorta be a kiáradó patak, míg a 45 éves Szőke Zsuzsannát egy konténerből ragadta el a víz. Lapunk arról is beszámolt, hogy a gyöngyösi asszony a helyi bányában dolgozott mázsálóként, a munkába pedig imádott vizsláját, Mira kutyust is mindig magával vitte. A tragédia napján két kollégájával együtt egy konténerbe zárkózott, kikötötték magukat az áradás sodró ereje ellen. Az asszony azonban kioldozta magát, hogy megmentse a kint ragadt kutyáját. Végül, bár az ebet még be tudta emelni, őt azonban elvitte az iszonyatos erejű, zúgó víz.

A tragédia után egy emberként fogott össze a közösség Fotó: Máté Krisztián

A teleülésen emellett apokaliptikus állapotok uralkodtak, több házból még a tragédia másnapján is szivattyúzták a vizet, ahogyan abból a pincerendszerből is, amelyben Gergely is életét vesztette. Emellett az utcákat vastag sárréteg fedte, több autó megrongálódott, többeknek pedig otthonukat kellett elhagyniuk.

A településen élők azonban egy emberként fogtak össze a károsultakért: aki csak tehette, lapátot, szivattyút vagy szerszámot ragadott, és úgy indultak neki, hogy akár kézi, akár gépi erővel segítsenek a többieknek. Mások ruhákkal, tisztálkodási szerekkel vagy éppen élelmiszerrel szálltak be.

Senki nem maradt ki: civilek, boltok, élelmiszerüzletek, hivatali dolgozók és a rendvédelmi szervek dolgozói is serénykedtek, segítettek az utcák takarításában és a hordalékok eltüntetésében.

– Minket nem érintett az árvíz, szerencsések voltunk, de tudjuk, hogy mások nem voltak azok. Így fogtuk, amink volt, és megyünk segíteni – mondta egy lapáttal és talicskákkal felszerelkezett társaság ottjártunkkor.

A helyiek közül, aki csak tehette, segített a károsultakon Fotó: Máté Krisztián

A község vezetői most megható módon mondtak köszönetet a példátlan összefogásért:

A villámárvíz okozta katasztrófa örökre beleég az emlékeinkbe, ahogyan ezzel együtt a következő napokban tapasztalt lenyűgöző összefogás is. Hihetetlenül gyorsan nyújtottak segítő kezet a helyi lakosokon kívül a környező települések polgármesterei, önkéntes tűzoltóegyesületei, lakosai és vállalkozásai

– írták egy posztban. Kiderült, hogy több száz ember vett részt a munkálatokban:

– Csütörtök délutántól éjjelig 80 fő, pénteken 175 fő, szombaton 154 fő segítő volt jelen az árvíz által elöntött területeken. A nehéz fizikai munkát végtelen elszántsággal végezték, mindenki teljes erővel, fáradhatatlanul, reggeltől estig azon dolgozott, hogy minél előbb eltakarításra kerüljenek a tragédia nyomai – szögezték le. Mindenkinek megköszönték az önzetlenségüket.

Ezúton is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az áradás utáni helyreállítási munkálatokban nyújtott segítségért. A segítők, felajánlók jelesre vizsgáztak emberségből, kitartásból; hálásak vagyunk, hogy időt és energiát áldoztak a település lakóinak megsegítésére

– hálálkodtak.