Örökre megváltozik az életed: ma hirdetik ki a ponthatárokat

A szeptemberben induló felsőoktatási képzések ponthatárait idén július 26-án este hirdetik ki. Az őszi szemeszterre felvételizők ekkor tudhatják meg, hogy ősztől egyetemisták lesznek-e, illetve pontosan hol, milyen szakon kezdik meg tanulmányaikat.

Hamarosan kiderül, hogy kit, hova vettek fel (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A különleges eseményhez már évek óta hozzátartozik a Pont Ott Parti, melyen a leendő hallgatók egy óriási kivetítőn követhetik, hogy mely szakokra mennyi az aktuális év minimumpontszáma.

Ma már a délutáni óráktól színes programokkal, nagyszabású koncertekkel és további izgalmakkal várják a felvételizőket, hogy még emlékezetesebb legyen számukra ez az alkalom.

Tarolnak a slágerszakok

A várakozások alapján idén slágerszakok a gazdaságtudományi, a műszaki, a pedagógusi és az orvosi képzések, amit már az idei Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon is tudni lehetett.

Az idei évtől érvényes új pontszámítási és jelentkezési szabályok alapján dr. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási elnökhelyettese a Metropolnak elmondta:

A jogszabályi minimumpontszámok megszűntek, tehát a 280 (alapszak), a 240 (felsőoktatási szakképzés) és mesterképzés esetében az 50 pont, viszont a felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy mégis meghatároznak minimumpontszámot.

Ez azért fontos, mert az egyetemek így egyfelől jobban tudnak szűrni, hiszen rájuk van bízva, hogy megadnak-e saját minimumponthatárt. Másfelől vállalást tesznek arra, hogy egy kevesebb előzetes tudással rendelkező, a többséghez képest alacsonyabb pontszámmal bekerült hallgatót az első félévben felhoznak az általuk elvárt szintre.

Megnézheted a korábbi ponthatárokat

Azoknak, akik nem tudják mivel elütni az időt, míg kiderülnek az idei ponthatárok, ott van többek között a www.diplomantul.hu pályakövetési oldal, ahol az elmúlt évekkel kapcsolatos statisztikákat is olvashatnak.

Idén a korábban kötelező, emelt szintű érettségi alól is mentesültek a felvételizők. Az érte járó pluszpont miatt viszont érdemes volt legalább egy tantárgyból letenni.

A pontváró rendezvényeken évről évre rengetegen vesznek részt (Képünk illusztráció) Fotó: Kovács Anikó

Tudatos az új generáció

A korábbi évekhez képest idén az is egyfajta újdonság, hogy a fiatalok már tizedik- osztályos korukban elkezdenek gondolkodni rajta, hogy milyen pályára készülnek majd. Meglepő, hogy többségük a szimpátia és az áhított álommunka alapján, nem pedig a várható fizetés alapján hozza meg döntését.

Azt látjuk, hogy a fiatalok a felvételiben, a pályaválasztásban kifejezetten tudatosak. Okos kérdéseket tesznek fel

– jegyezte meg a Metropolnak dr. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese.

Országszerte több helyszín

A fővárosban idén a Budapest Park ad otthont a Pont Ott Partinak. Már délután 15 órától várják azokat, akik előzetesen regisztráltak a rendezvényre, mely ingyenes ugyan, de regisztrációhoz kötött.

A nyitástól egészen este 22 óráig zenei programok és a kiállítók várnak majd. Az Afterparti pedig 22 órakor kezdődik, melyre viszont már jegy vásárlása szükséges.

A fővároson kívül idén Debrecen, Eger, Győr, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Salgótarján és Szeged rendez még Pont Ott Partikat, melyek hasonló hangulattal várnak.

További részleteket, valamint a kihirdetésük után a ponthatárokat a felvi.hu oldalon találhatsz.

