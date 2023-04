Yale, Princeton, Columbia, Wharton, Brown, Duke… Ezek mind olyan "Borostyán-ligás" amerikai elitegyetemek, amelyek felvették diákjaik sorába Szepesi Mórt, a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola (AISB) végzős tanulóját - már csak választania kellene küzülük...

Felvteli levelek: mindenhova várják Amerikában... (Fotó: Szepesi Mór)

Ide már nem elég a jó bizi

És hogy lehet bekerülni Amerika legjobb egyetemeire? A kitűnő bizonyítvány persze igen jól jön hozzá, de nem elég: annál sokkal több kell.

Fontos, hogy a diák hogyan él a saját oktatási rendszere által nyújtott lehetőségekkel: csinál-e valami mást klubokban, versenyeken, részt vesz-e más iskolán kívüli tevékenységekben

– magyarázta. Mór rengeteg dolgot csinált: volt például az iskolai diáktanács elnöke, vezetett ENSZ-klubot, jól szerepelt hazai és nemzetközi vitaversenyeken, járt Szenegálban, ahol Down-szindrómás, illetve siket diákokkal együtt tanultak. Az angol mellett franciául is jól beszél.

Egy különleges programba is bekerült

Mór a világ nyolcadik legjobb egyetemeként számontartott Columbián egy olyan különleges programba is bekerült, amelybe 60 ezer jelentkező közül legfeljebb 25 diák nyer felvételt.

A fiú Szenegálban is járt, ahol nemcsak franciáját erősítette (Fotó: Szepesi Mór)

De a sikeres fiatalembert egyáltalán nem csak a tanulás érdekli.

Imádom a Forma 1-et. Nagy Hamilton-drukker vagyok, a futamok idején nincs tanulás!

– jelentette ki Mór, hozzátéve, hogy a magyar futballválogatott meccsei is lázba hozzák. Meg persze egy csomó minden más. Habár a fiút több neves angol egyetemre is felvették, ma már biztos benne, hogy Amerikában szeretne tanulni. - Ott arra a koncentrálnak, hogy a diák minél több dologban szerezzen jártasságot, vagyis minél szélesebb körű rálátásra tegyen szert - indokolja döntését. - Most elsősorban közgazdaságtant szeretnék tanulni, de foglalkoztat az üzleti élet és a politika világa is.

Most vacillál, de Amerika a cél, az biztos

Kapott már személyes emailt a Pennsylvaniai Egyetemhez tartozó Wharton oktatóitól, kézzel írt levélben biztosította őt támogatásáról a Yale felvételiztetője és a Princeton professzora is felvette már vele a kapcsolatot.

Mór egyelőre vacillál. Három hete van arra, hogy döntést hozzon. Bár szülei már most tudják, mennyire fog hiányozni a családból, megértik fiukat.

Öccse jövőre érettségizik, ő is amerikai egyetem felé kacsintgat.