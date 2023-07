„Már elképzelte a kislányt, aki az ő haját fogja viselni” – beteg gyerekeken segít hajával a kilencéves Lily

A 9 éves Sztvorecz Emília Lily hatalmas, önzetlen tettre szánta el magát. A legtöbb kislány életében féltve őrzött kincs a hosszú hajuk és ez Lilynél sem volt másképp, mégis egy nap elhatározta, hogy megszabadul tőle. A Fejér vármegyében lévő Gárdonyban élő kislány beteg gyerekeknek szánta levágott fürtjeit. Szülei büszkék rá és támogatják.

Lily imádja öccseit Fotó: Olvasói

„Nagyon féltette a haját”

Lily szülei számára mindig is fontos volt a jótékonykodás, és természetesen három gyermeküket is ebben a szellemben nevelték. A kis Lily és két öccse sokszor láthatta, hogy a család ruhákat, élelmiszert és játékokat küld a rászoruló családoknak. A kislány édesanyja, Zsuzsanna mesélt arról is gyermekének, hogy ha le akarja vágatni a haját, akkor felajánlhatja jótékony célra is, mert vannak olyan beteg gyerekek, akiknek kihullott a hajuk. Noha Lily egész életében óvta a haját, egyszer csak úgy döntött: itt az ideje segíteni valakin.

Nagyon féltette a haját. Mindössze kétszer-háromszor vágtak belőle élete során, mindig csak egy picit az aljából, annál többet nem is engedett, és még azt is megsiratta. Egyszer csak úgy kelt fel, hogy le akarja vágatni a haját, hogy másoknak segítsen

– árulta el a Borsnak Sztvoreczné Csuka Zsuzsanna, hozzátéve: amikor elérkezett a nagy nap, délutánig várt azzal, hogy felhívja a fodrászt, nehogy kislánya meggondolja magát.

Lily boldogan tartotta kezében a levágott tincseit Fotó: Olvasói

„E gy pillanatra úgy tűnt, hogy elkámpicsorodott”

Amikor végül eljutottak a szalonba, mindketten rendkívül izgatottak voltak.

Amikor beült a tükör elé, akkor egy pillanatra úgy tűnt, hogy elkámpicsorodott, de az tényleg csak egy tíz másodperc volt

– idézte fel a különleges pillanatot az anyuka, Lily pedig mosolyogva tartotta a kezében a levágott haját; és bár nem tudja még, kihez kerül, abban biztos, hogy örömöt fog vele szerezni. „Már elképzelte maga előtt a kislányt, aki majd az ő haját fogja viselni.”

Lilyre olyan nagy hatással volt haja eladományozása, hogy úgy döntött: felnőttként parókakészítő lesz; ráadásul a haját visszanöveszti, hogy ismét levágathassa, és tudjon vele valakin segíteni.