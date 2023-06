„Azt mondták, hogy egy szobanövény lesz” – csak egy drága eszköz könnyíthetné meg a beteg Hanna életét

A Tények szerint azt mondták az édesanyjának, hogy szobanövényként fog vegetálni a gyerek, az orvosok lemondtak róla. Az anyukája, a család azonban nem adták föl: Hanna ma már – segítséggel ugyan, de – feláll, és egy-egy lépést is megtesz. Az a cél, hogy erre magától is képes legyen.

A kis Hannára még sok munka vár – Fotó: TV2

Azt mondták, hogy egy szobanövény lesz, akit az egyik sarokból majd pakolgathatok a másik sarokba. Meg azt is, hogy ne nagyon reménykedjünk abban, hogy ő majd fejleszthető lesz, és ne is erőlködjünk ezen a dolgon

– mesélte elcsuklott hangon Hanna édesanyja, aki azt is elmondta, hogy az a célja, hogy kislánya egyedül is tudjon állni, hiszen már egyre nagyobb, így pedig neki is egyre nehezebb emelgetnie.

Hanna folyamatos ápolása miatt az édesanyjának nincs munkája, az édesapja pedig két műszakban heti 5-6 napot dolgozik, a havi gyógyszeradag, a pelenka és a fejlesztések még így is havi több százezer forintba kerülnek.

Hannának az év elején már volt egy műtétje Barcelonában, ami 2 millió forint volt, amit gyűjtésből finanszíroztak, de még további operációk várnak rá. A család most egy olyan szerkezetre gyűjt, ami a kislány otthoni fejlesztését segítené, újonnan 14 millió forintba kerül, használtan azonban már másfél-két millióért is tudna szerezni.