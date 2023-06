Búcsú Ibrától, aki kétszer is csúnyán elszomorította a magyarokat – videó

Győzelemmel zárta az AC Milan az idei olasz ligát, a tavalyi bajnok 3-1-es sikert aratott a Hellas Verona ellen. Ez az este azonban nem feltétlenül a csapatról és az eredményről szólt, hanem Zlatan Ibrahimovicról, a 41 éves támadó a találkozó előtt könnyes szemmel közölte a több mint 70 ezer szurkolóval, hogy szögre akasztja stoplis cipőjét.

Búcsút mondok a futballnak, de nem nektek. Amikor először érkeztem Milánóba, boldogságot adtatok nekem, amikor másodjára, akkor szeretetet. Tárt karokkal fogadtatok és otthon éreztem magam. Mindig a Milan szurkolója leszek

– mondta meghatódva Zlatan Ibrahimovic.

Az öntörvényű csatár Svédországban, a Malmőben kezdte pályafutását, ezt követően megfordult az Ajaxban, a Juventusban, az Internazionaléban, a Barcelonában, a Paris Saint-Germainben, a Manchester Unitedben és az Los Angeles Galaxyban is. Elképesztő karrierje alatt 33 trófeát szerzett, francia, holland, olasz és spanyol bajnoknak is mondhatja magát, gólkirályi címet hatszor zsebelt be. A nagy klubtrófeák közül egyedül a Bajnokok Ligája-serleg nem jött neki össze.

Ibrahimovic a svéd válogatottban 122 pályára lépésig jutott. Magyarország ellen hat alkalommal játszott, ezeken az összecsapásokon három gólt szerzett. 2002 októberében rögtön betalált ellenünk egy Európa-bajnoki selejtezőn, ez a gól végül egy döntetlenre volt elég. 2005 szeptemberében a világbajnoki selejtezőben az ő góljával győztek a svédek a Puskás Stadionban, Zlatan akkor egy remekbe szabott lövéssel mattolta Király Gábor kapust.

Négy évvel később, szintén vb-selejtezőn a 94. percben szomorított el minket, a hasáról bepattanó labdával szereztek nagyon fontos három pontot a sárga mezesek. A magyarok 1-1-nél a hosszabbítás perceiben támadtak ki, ekkor jött a dráma. A svéd kommentátor tökéletesen visszaadja, mekkora sikert arattak ezzel a találattal.

Ezen felül Puskás Ferenchez is kötődik a karakán csatár, 2013-ban ugyanis Puskás-díjat nyert. 2012 novemberében mesternégyest szerzett Anglia ellen egy felkészülési mérkőzésen, utolsó gólját pedig egy ollózó mozdulat után szerezte, nagyjából 25 méter távolságból. A válogatottban az utódja szintén kötődik Magyarországhoz, Gyökeres Viktor magyar szülők gyerekeként jutott el 13 pályára lépésig a nemzeti csapatban.

A 41 éves támadó az idei szezonban mindössze négy bajnokin kapott lehetőséget, miután folyamatosan sérülések hátráltatták. Egy gólt így is szerzett, amivel rekordot döntött, 41 évesen és 166 naposan a Serie A legidősebb gólszerzője lett.