Ki az a magyar fiú, aki leváltja Ibrahimovicot?

Nem kezdte jól a svéd labdarúgó-válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozatot, hazai pályán szenvedett 3-0-s vereséget Belgiumtól. A csapat Azerbajdzsán ellen számított volna legnagyobb sztárjára, Zlatan Ibrahimovicra, a 41 éves támadó azonban ismét megsérült. Janne Andersson szövetségi kapitány végül Gyökeres Viktornak szavazott bizalmat, aki 87 perc pályán töltött idő alatt egy gólt és egy gólpasszt szerzett, a csapat 5-0-ra nyert, a csatárt beválasztották a selejtezők álomcsapatába is, Cristiano Ronaldo mellé.

Gyökeres 24 évvel ezelőtt született Svédországban, azonban mindkét szülője magyar származású, így két állampolgársággal rendelkezik. 2017-ben társgólkirály lett az U19-es Európa-bajnokságon, az utána következő szezonban 13 góllal és 8 gólpasszal segítette hozzá klubcsapatát ahhoz, hogy megnyerje a svéd másodosztályt.

Ezt követően a Premier League-ben szereplő Brighton csapott le rá, ott azonban nem kapta meg az igazi lehetőséget, így 2021 nyarán 1,2 millió euróért (454 millió forint) az angol másodosztályú Coventry Cityhez igazolt. A tavalyi év remekül sikerült neki, házi gólkirály lett 17 góllal, emellett 5 asszisztot is kiosztott. Az idei szezonban nyolc fordulóval a vége előtt máris túlszárnyalta eddigi rekordját, 18 gól és 8 assziszt, amivel jelenleg a második helyen áll a góllövőlistán, a Coventry pedig a nyolcadik helyével mindössze három pontra van a rájátszást érő hatodik helytől.

Gyökeres a svéd válogatottban is egyre többet játszik, 13-szor húzhatta fel magára a címeres mezt. Értékét jelenleg 8 millió euróra (3 milliárd forint) becsüli a Transfermarkt oldal, amivel klubcsapata legértékesebb játékosa. 187 centis magasságával nem mondható alacsonynak, sebessége mindig is átlagon felüli volt, korábban jobbszélsőt is játszott. Teljesítményére többek között felfigyelt a PL-ben szereplő West Ham és a Leeds United is. Az elkövetkező években Gyökeres meghatározó játékosa lehet a svéd válogatottnak a Newcastle-rekordigazolás, Alexander Isak éktársaként.