Cristiano Ronaldo ennyit tud: fabatkát sem ér a számok alapján

Igencsak gyengére sikerült Cristiano Ronaldo tavaly őszi szezonja: a Manchester United kezdőjéből kiszorult, amit olyannyira nehezen viselt, hogy novemberben egy botrányos interjú után azonnal szerződést bontott vele a klub. A világbajnokságon szintén többségében szenvedett, Portugália pedig a negyeddöntőben kiesett. Ezt követően úgy döntött, otthagyja az európai futballt és Szaúd-Arábiába szerződött, az Al-Nassr 2,5 évre szerződtette, ez idő alatt pedig összesen 500 millió eurót (78 milliárd forint) keres majd meg.

Elképesztő fogadtatást kapott Ronaldo a bemutatásánál Fotó: -

Ronaldo január 3-án, óriási felhajtással érkezett meg az arab országba. Első tétmérkőzését január 22-én játszotta, ahol az Al-Nassr teltház előtt aratott 1-0-s győzelmet az Ettifaq FC ellen. Összesen hét bajnokin játszott eddig Ronaldo, ezeken az összecsapásokon 16 pontot szerzett az arab sztárklub, ez 76 százalékos hatékonyságot jelent. Viszont Ronaldo nélkül is 76 %-os az arany, 13 bajnokin 39 pontot sikerült begyűjteni, vagyis a csapat nem lett hatékonyabb az ötszörös aranylabdással.

Szintén beszédes statisztika a lőtt gólok száma. A 38 éves támadó eddig nyolc gólt termelt hét bajnokin, ezen felül két gólpasszt is kiosztott, ami önmagában jól mutat. Az még inkább remek ajánlólevél, hogy Ronaldóval 15 gólt szerzett eddig az Al-Nassr, a portugál pedig 10-ből közvetlenül kivette a részét. Átlagosan 2,14 gólt szerez a klub, amikor az ötszörös aranylabdással rohamoznak elől. Azonban előrelépés itt sem történt igazán, nélküle 13 bajnokin 27 gólt rámoltak be a csapattársak, ez 2,06-os mutató. Ronaldótól jóval nagyobb pluszt várnának a szaúdiak.

A portugál védelmében viszont érdemes a pályán kívüli hatását is kiemelni. Ronaldo nélkül átlagosan 17 362-en látogatták meg az Al-Nassr hazai mérkőzéseit, a 23 ezer férőhelyes Mrsool Park több összecsapáson is csak félig telt meg. Ronaldóval azonban átlagosan már 22 663-ra ugrott fel az átlagnézőszám, ezek telt házat jelentenek, és az idegenbeli összecsapásokon is nagy az érdeklődés a portugál miatt. Ezen felül Ronaldo részt vett a nemzeti államalapítás ünnepségén is, gratulált a női csapat első győzelméhez, szemmel láthatóan családjával jól érzik magukat az országban. Mentalitására pedig itt sincs panasz, a győzelmi vágy még most is ég benne, ezt mutatja, hogy meglehetősen dühösen, vizes palackokat felrúgva távozott az Al-Ittihad ellen elbukott rangadó után a pályáról.

Az Al-Nassr 2019-ben volt legutóbb bajnok, négy év után érhet fel újra a csúcsra, minden bizonnyal az Al-Ittihaddal küzd meg az elsőségért, jelenleg 47 ponttal utóbbi vezet, az Al-Nassr egy pont hátránnyal követi. Egyértelmű a helyzet: Ronaldónak jobb formát kell mutatnia ahhoz, hogy bajnoki címre vezesse csapatát!