A házát is elveszítheti a baloldal által ellehetetlenített kispesti pedagógus, gyűjtést szerveztek a családnak

"Nem elég, hogy hónapok óta a munkahelyén fürdik és lavórban mosogat a kispesti pedagógus családja, most még az otthonuk is veszélybe került. 900 ezer forintos végrehajtást tettek a házukra, és a csatorna kialakításának 5 millió forintos költségét is ki kellene fizetniük"–mondta el a Metropolnak Dódity Gabriella. A fővárosi és kispesti fideszes politikus szerint a család szégyelli magát, pedig ez a kispesti baloldal szégyene, nem az övék. Ezért a kispesti Fidesz-KDNP frakció gyűjtésbe fogott, hogy megmentse Zitáékat.

A tanárnő a kispesti Fidesz–KDNP-frakció vezetőjétől, Dódity Gabriella képviselőtől kért segítséget, aki Fekete Márk önkormányzati képviselővel kezdte el feltárni a szövevényes ügyet Fotó:Facebook

Fedél nélkül maradhat Zita, a kispesti tanárnő, miután a szomszéd telken építkezni kezdett egy vállalkozó. Mint ahogyan megírtuk, Lakatos József társasház-építésbe kezdett a szomszédos, korábbi önkormányzati telken. Miután az új épület nem fért volna el, Zita átengedett a saját kerítésén belüli területéből valamennyit, ingyen. A vállalkozó elbontotta a kerítést és írásban megígérte: az általa beépített csatorna aknáját pótolja Zitáék számára. A rémálom ekkor kezdődött és egészen odáig fajult, hogy még a vállalkozó perelte be a szívességet tett pedagógust és családját. Persze csatorna azóta sem épült. Az üzletember tárgyalás nélkül nyert a bíróságon, Zitáék otthonára 900 ezer forintos végrehajtást tettek... Miután a sajtóban híre ment az ügynek, Kispest baloldali testülete felajánlott a családnak egy fűtés és meleg víz nélküli önkormányzati lakást, bérleti díjért cserébe. A jelenleg is munkahelyén fürdő és lavórban mosogatva élő pedagógusnő, aki kikényszerült frissen felújított házából a kertje végében lévő kis házba, nemet mondott.

A család szégyenkezik a helyzetük miatt, pedig nekik nincs miért. Ez nem az ő szégyenük, hanem a sameszoké…meg a baloldali városvezetésé…de hát a világ már csak ilyen, a következmények nélküli Kispesten pedig főleg. Tudom, hogy Kispesten és Budapesten jó emberek élnek és segítenek majd kifizetni a jelzálog összegét, amit egyedül sajnos a család képtelen

–mesélte Dódity Gabriella, aki közreadta a család beleegyezésével azokat az adatokat, amelyen keresztül a támogatásokat el lehet juttatni Zitáékhoz. Aki szeretne segíteni, az alábbi posztban lévő lehetőségek segítségével megteheti.

Zita és szerelme együtt szépítgették a Rákóczi utcai házukat, ahol gyerekükkel igazi otthonra találtak. A szomszédjukban pedig volt egy önkormányzati telek, azon pedig egy évekig elhanyagolt ház, na és sajnos Zita csatornaaknája. A baloldali Gajda Péterék a telket elcserélték egy Határ úti területért, majd a telek rövid időn belül kétszer gazdát cserélt. Végleges tulajdonosa és a cége pedig „érdekes” módon régóta az önkormányzatnak dolgozik.

Lackner, Kránitz és Gajda Péter Fotó: Facebook

Az önkormányzati megbízásokkal kitömött vállalkozó

Az érintett Lakatos József vállalkozó jelenleg is kerületi bölcsődék és óvodák karbantartását végzi családi cégeivel a kerületben, a többi között a botrányos ovifelújítás is a nevéhez kötődik, amelyről kiderült: olyan tételeket számolt el beszerzésekként és munkálatokként megnevezve, amelyek valójában meg sem, vagy nem úgy történtek. Az illető egyébként annak a Kránitz Krisztiánnak a haverja és spanyolországi nyaralószomszédja, aki a kerületi vagyonkezelő vezetője volt, és akit az ominózus „fehér poros”, a kerületi korrupciót taglaló hangfelvételen Mr. Negyven Százaléknak nevezett a korábbi baloldali képviselőre, Lakcner Csabára hasonlító férfi.

Bírósági per: A pedagógus teljesen összetört

Nem elég, hogy a feljebb emlegetett vállalkozó úgy építette társasházát, hogy közben betemette a család szennyvíztisztító aknáját, az általa elbontott kerítés miatt még ő fordult bírósághoz, hogy az addig szívességet tevő Zitáéktól pénzt követeljen.

A per menetéről Zita alig értesült, így hozhatták meg az ítéletet tárgyalás nélkül Fotó:Facebook

A vállalkozó tehát azért, hogy a házát fel tudja építeni, elbontotta Zitáék kerítését. Így Zita telkének "új kerítése" tulajdonképpen a társasház fala lett. És itt jön a csavar: a vállalkozó ezt követően beperelte a nőt és családját, miszerint "jogtalanul gazdagodott" az ő társasháza által nyújtott "kerítéssel." Ez az újonnan épült társasház pedig átlóg Zitáék telkére. Azonban egy, a vállalkozó által felbérelt földmérő azt állapította meg, hogy ez nem igaz. A vállalkozó tehát - ahelyett, hogy megépítette volna nekik az új csatornaaknát - beperelte a családot a feljebb említett indokkal.

A kereset a XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságon landolt, ahol aztán tárgyalás nélkül vált jogerős ítéletté, aminek kapcsán Lakatosék (a vállalkozó) végrehajtást is kértek.

Összejátszottak az ügyvédek?

Az eset kapcsán a Magyar Nemzet feltárta, hogy a két fél jogi képviselője között különleges összefonódás van, ami akár összeférhetetlen is lehet. A vállalkozó felmondta a Zitáékkal kötött csatornaépítési megállapodást, aztán beperelte a nőt.

A Magyar Nemzet kiderítette azt is, Zita ügyvédje, Fodróczy Géza a mai napig nem tájékoztatta a családot az ügy menetéről, a pedagógusnak a mai napig nincsen a birtokában az írásos ítélet, valamint ügyének számos kulcsfontosságú dokumentuma, miközben még azt sem tudja, hogy jogi képviselője milyen beadványokkal fordult a bírósághoz az ügyében – ha volt egyáltalán ilyen.

További érdekesség, hogy a másik fél ügyvédje, Palágyi György és Zitáék ügyvédje, Fodróczy egy ügyvédi irodában dolgoznak.

Az mno.hu kérdésére Zita elmondta, hogy soha egyik jogász sem mondta el neki, hogy kapcsolatban állnak egymással...