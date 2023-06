Életveszély: kráter nagyságú kátyú éktelenkedik a Práter utcában

Már egy ideje egy óriási kátyú borzolja a kedélyeket a Práter utca közepén a VIII. kerületben. A kráter méretű gödröt ideiglenesen ugyan sikerült körbekeríteni, ám a helyiek nem értik, hogy a városvezetés miért nem javíttatja meg. Lapunk úgy tudja, hogy a kátyú két héttel ezelőtt a nagy esőzések után keletkezett.

Kráter méretű kátyú keseríti meg a kerületiek életét Fotó: Metropol

A Metropol szemügyre vette a nem mindennapi gödröt, ottjártunkkor megdöbbentően tapasztaltuk, hogy a kátyú nemcsak, hogy rontja a városképet, hanem rendkívül veszélyes is lehet. Elég egy óvatlan pillanat és máris megtörténhet a tragédia. Bár az autósok többsége, ahol csak tud, megpróbál vigyázni az autójára, ám a vállalhatatlan utak ennek hamar keresztbe tehetnek.

A helyi lakosok szerint nem egyedülálló esetről van szó, a kerületben máshol is hasonló állapotokról számoltak be. Lapunknak többen azt mondták, hogy a VIII. kerületben manapság nem nagyon figyelnek a kátyúkra.

Szóhoz se tudok jutni! Ebbe bele is eshet valaki!

– fakadt ki a Metropol kérdésére Magdi.

Szerintem ez borzasztó, balesetveszélyes

– mondta dühösen Roland.

Közel 40 centis gödör borzolja a kedélyeket Fotó: Metropol

Az egyik privát csoportban az egyik lakos azt írta, hogy az Illés utcában is egy hasonló kátyú éktelenkedett majd fél évig. Az ügyben kerestük a Pikó András vezette Józsefvárosi Önkormányzatot is, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Egyelőre nem tudni, mikor áll helyre az út Fotó: Metropol

Az utóbbi időben nemcsak a VIII. kerületben, hanem Óbudán is heves vitát váltottak ki a kátyúk. Mint ahogyan arról korábban beszámoltuk, térdig érő kátyúk már régóta megkeserítik a helyiek életét a Kőpor közben.

A kátyúk korábban már Újpesten, a Berzeviczy és a Benczúr utcákban is megjelentek. Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, másfél éve húzódik a kátyúprobléma Újpesten, ami odáig vezetett, hogy akkor a lakók téglákkal és térkövekkel tömték ki a lyukakat. Bár másfél éve kijavították az úthibákat, a hanyag munka következtében azonban idén újra megjelentek a kátyúk. A lakók most is a jól bevált „téglás módszerhez” nyúltak.

Téglákkal oldották meg a lakók a kátyúkérdést Fotó: TV2

Hamar kiderült, hogy nem egyedi az eset, Budapest több pontján is hasonlóképpen aszfaltoztak. Egy másik kommentelő a Bosnyák téri zebránál volt ugyanennek a módszernek a szemtanúja, más valaki pedig az M3-as felüljáróján találkozott a speciális kátyúzás már emelt fokú műveletével.