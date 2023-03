Elképesztő! Ismét téglákkal tömték ki a kátyúkat az újpestiek, mert járhatatlanok az utak

Az egyik kerületi tájékoztató oldal Facebookon adott hírt arról, hogy ismét megjelentek az úthibák Újpesten, a Berzeviczy és a Benczúr utcákban. A poszt szerint másfél éve húzódik a kátyúprobléma Újpesten, ami odáig vezetett, hogy akkor a lakók téglákkal és térkövekkel tömték ki a lyukakat. Idén azonban ismét felütötte fejét a probléma. A poszt szerint másfél éve kijavították az úthibákat, a hanyag munka következtében azonban idén újra megjelentek a kátyúk. A lakók most is a jól bevált „téglás módszerhez” nyúltak.

A lakók megunták, hogy járhatatlanok az utak és hatalmas károkat okoznak a kátyúk a járművekben. Fotó: TV2

Hatalmas kátyúk okoznak problémát Újpesten

A IV. kerület több utcájáról is panaszkodnak a lakók, hogy járhatatlan az út autóval, akkorák a kátyúk. Vannak, akik a mérgelődésnél vagy a panaszbejelentésnél maradnak, és vannak olyan kreatív lakók is, akik maguk próbálják befoltozni a hatalmas kátyúkat. Így tettek a Berzeviczy utca és a Benczúr utca lakói is Újpesten, akik másfél éve téglákkal és térkövekkel tömték be a lyukakat, ezzel könnyítve a közlekedést az utcában. Akkor nagy port kavart az eset, így a médiavisszhangra és a lakók panaszaira az önkormányzat kijavította az úthibákat. Úgy látszik azonban, hogy nem megfelelően, ugyanis ismét feltűntek a jól ismert lyukak az utcákban.

Ismét téglához nyúltak az újpestiek

Másfél éve a lakók téglákkal és térkövekkel próbálták befoltozni a lyukakat az úton. A helyiek szerint még ez is jobb, mintha semmi nem lenne benne, de arra várnak, hogy az egész utcát felújítsa az önkormányzat. A másfél éves téglás akció előtt közel két éve tátongtak a lyukak az utcákban, most pedig eltelt újabb másfél év, és ismét megjelentek az úthibák. Az újpestiek mondhatni már rutinosak, hiszen tudják, hogy ha az önkormányzat nem oldja meg a kátyúk befoltozását, a feladat rájuk vár. Így is tettek, így ismét megjelentek a téglák a kátyúkban, ami még mindig jobb megoldásnak tűnik, mintha üresen tátonganának a lyukak, ami hatalmas veszélyt rejt az autósok számára.

Az újpestiek ismét téglákkal tömték ki a kátyúkat. Fotó: TV2

Mitől vannak a kátyúk?

Az autósok jól tudják: ahol egyszer kátyú volt, ott csak a megfelelő módon lehet teljesen megszűntetni a problémát. A hanyag foltozás csak ideig-óráig tart ki, egy erős, hideg tél tavaszra ismét előhozza az úthibákat. Az aszfalt minősége ugyanis mindig attól függ, hogy milyen odafigyeléssel és szaktudással lett elkészítve az út, hiszen nagy igénybevételnek vannak kitéve ezek a felületek. Ha meglazul az aszfalt a szerkezete, és elkezdenek kijönni a szemek a burkolatból a víz könnyebben jut be az aszfaltba. Amikor a víz beszivárog az aszfaltba, majd télen megfagy, úgy viselkedik, mint egy emelő, ami nyomást gyakorol az útburkolatra. Az ismétlődő jelenség hatására az aszfalt egyre csak gyengül, így a víz könnyebben behatol a belsejébe, és még több szerkezeti károsodást okoz. A kátyúk megelőzésének egyetlen megoldása van: ha megfelelően van elkészítve az útburkolat.