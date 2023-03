Elképesztő jelenetek: ilyen értelmetlen módon kátyúznak Budapesten

A főváros több pontján is ugyanannak a speciális kátyúzásnak lehettek a szemtanúi többen: miközben halad a kocsisorral, néha megáll a kátyúzó autó, öntenek egy kis forró betont a betömendő lyukba, az egyik munkás azt a kezével vagy a lábával eligazgatja, és már mennek is tovább. Az nem derül ki, hogy ennek a menet közbeni gyors műveletnek mennyi értelme van, de valószínűleg nem sok. Az autósok ugyanis perceken belül ráhajtanak a még forró, meg nem kötött betonra, az autók kereke kihordja azt a lyukból, a kátyú pedig marad a helyén. A megdöbbent internetezők is hasonlóképpen vélekednek, és Zugló momentumos alpolgármestere is kétkedésének adott hangot. Így kátyúznak a fővárosban:

Forgalommal haladva kátyúznak a fővárosban Fotó: Facebook

„Senki nem érti, mi is történik valójában”

A jelenségről a Zuglóiak Fóruma Facebook-csoportban kezdtek el beszélgetni, miután az egyik tag megosztotta a történetét.

Ma fél 12 körül a Pongrácz Gergely téren: megáll a böhöm aszfaltozó autó, mögötte a kis villogós közutas furgonnal, kipattan két ember, egyik lapáttal a kezében a villamosmegálló melletti kátyúba zuttyant egy kis gőzölgő aszfaltot, letapizza, mint a fiam a homokozóban készült sütit és hopp, mennek is tovább. Mögöttük áll a forgalom a Mogyoródi útig, senki nem érti, mi is történik valójában, szemben áll a forgalom, mert emberünk a gőzölgő lapátjával bűvészkedik. És megindulnak az autók, rá a még meleg aszfaltra. Ennek így mi értelme? Most komolyan ezzel pipálja ki valaki a kátyúzást 2023-ban? Iszonyat ciki, hogy Zugló főútja (is) rosszabb, mint a Balkán útjai, és ezzel a teljesen felesleges szemfényvesztéssel tudják le az útkarbantartást. Nemár!

– írta a posztoló.

Nem egyedi esetről van szó

Hamar kiderült, hogy nem egyedi esetet látott, Budapest több pontján is hasonlóképpen aszfaltoztak. Egy másik kommentelő a Bosnyák téri zebránál volt ugyanennek a módszernek a szemtanúja, más valaki pedig az M3-as felüljáróján találkozott a speciális kátyúzás már emelt fokú műveletével.

Én ugyanilyet láttam az M3-as Városligetbe vezető felüljáróján. Ott még az volt a szépség, hogy esett az eső, és a vízzel teli gödörbe – mert az a kátyú gödör méretű volt – borították bele az aszfaltot. Igazán tartós lett...

– írta egy másik kommentelő.

Még egy momentumos politikus is megszólalt az ügyben

Az egyik internetező Rózsa Andrást, Zugló momentumos alpolgármesterét is megszólította a speciális kátyúzással kapcsolatban.

Rózsa András szerint pazarlás, amit csinálnak.

Ez így pazarlásnak tűnik. Szerintem egyébként ilyenkor nem kátyúzni kéne, hanem egy kisebb szakaszt teljes egészében megcsinálni. Ha már az egész út felújítására nincs forrás

– vélekedett a baloldali politikus.