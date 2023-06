Elképesztő állapotok Józsefvárosban: folyik a fekália a Corvin közben is

Ha olyat eszik, például csípős paprikát, akkor nemes egyszerűséggel a falon végzi el a nagydolgát. Ezt mondta egy ember a Metropolnak a budapesti Corvin közben, majd a mozi épületének az oldalára mutatott. A kijelentés nem tréfa volt, a környéken lévő épületek oldalán és az árkádok alatt több nyom is igazolja: ez bizony így van, és nem ő lehet az egyetlen.

Elképesztő állapotok uralkodnak a józsefvárosi Corvin közben – Fotó: Metropol

Lassan hozzászoknak a budapestiek a látványhoz

Péntek délelőtt 11 órakor még mindig emberi ürülék borította a Corvin köznél lévő árkádokat és a mozi épületének az oldalát. Az ott lévő kávézó vendégei egy nagy kupac fekáliától mindössze egy méterre iszogatták kávéjukat.

Nem jött össze a takarítás, ott bűzölgött egész nap. Annyira gusztustalan, hogy kicsit ki is takartuk – Fotó: Metropol

A járókelők többsége már rezignáltan fogadta a látványt, a budapestiek kénytelenek hozzászokni ahhoz, hogy ilyen undorban éljék az életüket. „Pesten ez egyre gyakoribb sajnos. Nem tudom, mit lehetne tenni. Az a baj, hogy már megszoktam. Nyilván nem valami gusztusos” – mondta a Metropolnak Gergő.

„Ez nagyon szomorú. Nemcsak itt tapasztalom, hanem máshol is. Nem figyelnek erre, nem érdekli őket. Van egy olyan réteg, akik nem is akarnak normálisan viselkedni. Én nagyon szomorú vagyok, mert csúszunk lefelé” – mondta Éva.

Ha csípőset eszik, irány a fal

A Metropol munkatársai megszólítottak egy ott ücsörgő, láthatóan egzisztenciával nem rendelkező férfit, aki készséggel nyilatkozott is. Nemcsak azt mesélte el, hogy a legtöbbször ott helyben végzi el a dolgát, arról is beszámolt, hogy nem költ 250 forintot a nyilvános illemhelyre. „Annyi pénzből inkább iszok egy kávét” – summázta a helyzetet. Azt is megosztotta lapunkkal, hogy azért az esetek többségében igyekszik valami félreeső helyen elintézni a dolgokat, de ha például csípőset eszik és rájön a hasmenés, irány a Corvin Mozi épületének oldala.

A Corvin köz a főváros egyik legszebb szeglete – lehetne... Fotó: BARANYAI ATTILA

Amíg Tarlós Istvánnak hívták Budapest főpolgármesterét, addig ezeket az embereket igyekeztek szociális ellátásban részesíteni, másrészt a városlakók érdekében betartatni velük a jogszabályokat és az együttélés szabályait. Amióta azonban baloldali vezetése van a fővárosnak és Józsefvárosnak is, azóta a szabadság nevében eluralkodott a szabadosság, másrészt nem is törődnek a hajléktalanokkal – éljenek, ahogy tudnak, csináljanak, amit akarnak. Ez pedig csak élezi az ellentétet a városlakók és a segítségre szorulók között.