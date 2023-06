Zuglói botrány: fekália folyik a 120 millióért felújított tér padjain

A Thököly utca, Róna utca és Varsó utca találkozásánál lévő minipark felújításáról még 2020-ban döntött a Horváth Csaba polgármester által vezetett testület. A program a „Szajna-parti életérzés” nevet kapta, de pont úgy csúszott félre, mint manapság az összes, Zuglóba megálmodott projekt, a polgármesternek pedig duplán is főhet a feje miatta: először kiderült, hogy egy messziről szagló mutyi áll a park felújításának hátterében, aztán pedig a park állapota vált mindennapos problémává. Mára odáig fajult a helyzet, hogy a környékbeliek folyamatos bejelentésekkel árasztják el a hivatalt, megoldás azonban nem születik problémájukra. A biztosítékot végül az csapta ki, amikor többen végignézték, ahogy a 120 millióért felújított tér egyik gyakori látogatója az egyik padra lerogyva végzi el nagydolgát. A nyomai azóta is ott díszelegnek, Zuglónak még a pad lemosása is túl nagy feladatnak bizonyult.

Messziről látszik, ahogy folyik a vizelet a 120 millióért felújított tér kövein Fotó: Végh István / Metropol

A környékbeliek nagy ívben kerülik a miniparkot

„A Varsó utca végén pár éve csináltak egy kicsi bájos parkot. Növényekkel, padokkal, térelválasztókkal. Ma már élhetetlen.

A padon emberi ürülék. Hányás. Mocsok kosz mindenhol.

A sarkon a milliókért felújított kávézónak készült helyiség mocskos koszos. Többen jeleztük a városgazdálkodásnak, semmi sem történt” – panaszkodott egy hölgy a Zuglóiak fóruma csoportban. A Metropol munkatársai ezután mentek ki a miniparkba, hogy a saját szemükkel is lássák, milyen állapotok uralkodnak a téren. Több, környéken élővel is beszéltek, akik bár szerepelni nem szerettek volna, a poszt valóságtartalmát megerősítették. Az egyik helyi üzlet dolgozója az emberi ürülék nyomait is megmutatta az egyik, dohánybolttal szemben lévő padon. Kiderült, páran a saját szemükkel látták az esetet. „Folyamatos probléma, hogy a dohányboltban megveszik maguknak a piát, aztán a parkban fogyasztják el. Esténként, mielőtt bezárna az üzlet, jól feltankolnak, aztán mehet a buli a parkban. A helyzet hétvégén a legrosszabb, mert akkor takarítás sincs. Hétfőn kora hajnalban látnák a teret, elképesztő a mocsok” – mondta a férfi, majd ő is elmesélte a fenti undorító jelenetet, aminek szemtanúja volt: „Kijött a dohányboltból az egyik nő, már rettenetesen részeg volt, menni alig tudott, aztán lerogyott oda és hát nem bírta már visszatartani” – mondja elképedve.

A fekália nyomai még mindig ott vannak a „Szajna-pari életérzést” idézni akaró parkban Fotó: Végh István / Metropol

Azonnal értesítették az önkormányzatot, erre a hírre aztán odaküldtek takarítókat, hogy lemossák a padot. A művelet csak részben sikerült, az elképesztő közjáték nyomai még napokkal az eset után is ott díszelegnek. Az egyik lakó a Metropolnak azt mondta, már rengetegen tettek bejelentést, de semmi sem történik. A környékbeliek már nagy ívben elkerülik inkább a miniparkot, a 120 millióért felújított tér csak bosszúságot okoz nekik.

A 120 millióért felújított tér és a mögötte lévő mutyi

A „Szajna-parti életérzés a Varsó utcában” elnevezésű program azt hirdette, hogy „Zugló megérdemli, hogy a városias beépítettségű területén közösségi sétálótere, sétálóutcája épüljön ki”. A 2020-as önkormányzai költségvetésből aztán 120 millió foritot különítettek el a teresedésre, másik 16 millió forintot pedig a téren álló üzlethelyiség portálcseréjére. Utóbbival aztán gyorsan le is buktak.

Horváth Csaba Tüttő Katával szelfizget a metróátadáson Fotó: Metropol

Mint azt a Metropol kiderítette, egy másik önkormányzati üzlethelyiséget bérlő kft. költözött volna csere útján a frissen felújított üzlethelyiségbe, miattuk volt szükség a „Szajna-parti életérzésre” is, hiszen egy francia cukrászatról volt szó. Miután azonban a 136 milliós mutyi nyilvánosságot látott, a cukrászat maradt ott, ahol volt, az üzlethelyiség pedig azóta is üresen áll… 136 millióért.