Brutális változás előtt áll a hazai időjárás, megkezdődött a visszaszámlálás

Bár sokan hiányolják a hétvégén véget ért kánikulát, a többség talán jobban szereti ezt a mostani 26-28 fokos időjárást. Főleg, ha valaki még nem kezdte el a nyári szabadságát. A koponyeg.hu időjárási portál szerint azonban ismét drasztikus változás előtt áll időjárásunk. Ezúttal nem a kánikula köszönt be, hanem olyan lehűlés, amely többnyire szeptember második felében tapasztalható. Mindez már szerdán, vagyis június 28-án megérkezik.

Fotó: Pexels.com

Ma még 27 fokos maximumra számíthatunk, míg szerdán már csupán 23 fokra és hasonló érték várható csütörtökön is. Csütörtök hajnalra elég csípős lesz az idő, ugyanis mindössze 12 fokot mérhetünk majd, így ajánlott egy kardigánban, vagy pulcsiban útra kelni a reggeli órákban.

De mi várható a továbbiakban? Marad ez a hűvös idő? Nos, a jó hír az, hogy pénteken már ismét 27 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála, sőt július első napjaiban már 28-29 fok várható.

Bár a hűvösebb idő csak szerdára ér ide, már jelenleg is hidegfronti hatást tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás-ingadozás, szédülés is jelentkezhet.