Augusztus elsejéig meghosszabbítja az árstopokat a kormány

Az élelmiszerárstopokról azt mondta Gulyás, hogy év végére az előrejelzések szerint december előtt lehetséges lesz az egy számjegyű infláció elérése. Az élelmiszerárstop augusztus 1-jével megszűnik. A kötelező akciózás mértékét pedig 15 százalékra emeli a kormány – mondta Gulyás Gergely.

A kötelező akciózást kiterjesztik az élelmiszerárstop hatálya alá tartozó termékekre, és itt a bruttó beszerzési árból fognak kiindulni, és azt kell 15 százalékkal akciózni.

A kormány 2021 őszén átmenetileg árstopot vezetett be egyes alapvető élelmiszerek esetében. Majd 2022 novemberében arról döntöttek, hogy kibővítik az egyes alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot. Azóta a tyúktojásra és az étkezési burgonyára is vonatkozik. A mai bejelentéseknek megfelelően augusztus 1-jéig az alábbi termékek továbbra is hatósági árasak: