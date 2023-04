Árstop: itt a nagy teszt, kiderült, melyik boltok trükköznek az élelmiszerekkel - Videó!

Mindenki belefutott már olyan helyzetbe a boltban, hogy üres polcok fogadták az árstopos termékekből. Elvileg ez tilos: ellenőrök járják az üzleteket, és büntetnek, ha a vásárlók nem kapnak az olcsóbb élelmiszerekből. A Ripost is tesztkörútra indult, és sajnos és két olyan multit is talált, ahol már délelőtt elfogyott két-két hatósági áras termék...

Íme táblázatunk, amiből kiderül, hogy a körkép során hol milyen áru volt vagy nem volt...

Ahol x-et látsz, ott nem volt abból a termékből egy hétköznap délelőtt Forrás: Ripost

Nem csupán "türelmetlen vásárlók Facebook-legendája", hogy egyes boltok trükköznek az árstopos termékekkel: teli a közösségi média olyan sztorikkal, hogy azt mondják a boltban, ez vagy az a termék elfogyott, mert nem kaptak... A Ripost újságírói ugyanezzel a jelenséggel találkoztak sajnos, és nem egy esetben. Bár a fogyasztóvédelem ellenőrzi az üzleteket, ahogy minden pofon mellé nem lehet rendőrt állítani, úgy az ország minden húspultja mellett sem tud állni egy-egy ellenőr... A Portfolio információi szerint idén eddig 2400 ellenőrzést végeztek a hatósági árak betartásával kapcsolatban, és több mint félmilliárd forintnyi bírságot szabtak ki. Az ellenőrök minden hatodik-hetedik esetben találtak valamilyen szabálytalanságot.

"Nincs..." Fotó: Máté Krisztián / Ripost

"Ma már nem is jön belőle" - mondják az eladók

A Ripost újságírói is tesztkörútra indultak, hogy megnézzék, mi a helyzet a nagy üzletláncokban - és vegyesek voltak a tapasztalatai. a fenti táblázatból jól látszik, hogy azért az árstopos termékek nagy többségéből volt a boltokban, áruhiűnyról tehát semmiképp nem lehet beszélni - de azért rossz példa is volt, sajnos nem is egy.

Kollégáink délelőtt kerestek fel minden boltot. A Tesco, az Auchan, a Spar és a Coop jelesre vizsgázott, az összes hatósági áras termékből rengeteg állt polcaikon, az egyik üzletben pedig egy raklapon álltak árstopos termékek, rajta matricával: „SOS kiküldés” – ez arra enged következtetni, hogy amennyiben kiürül polcaikon a megszabott árú termék, igyekeznek azt sürgősen pótolni.

Ha elfogy, rgötön pótolják - ez a bolt ötöst érdemel. Fotó: Máté Krisztián / Ripost

De sajnos a Pennyben és az Aldiban rosszabb tapasztalatokat is szereztek kollégáink, akik több üzletet is meglátogattak. Tejet délelőtt nem kaptak, és az eladók mindenhol ugyanazt mondták:

Ha már nincs kint a polcon, akkor ma már nincs, csak holnap lesz!

Az egyik Aldiban reggel fél kilenckor elfogyott a tej, egy Penny-s eladó pedig közölte is, hogy korán kell menni, különben nagyot koppanhatunk, ha árstopos terméket vennénk.

Már délelőtt elfogyott a 2,8%-os tej Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Panaszkodnak a vevők, hogy mindig elfogy a tej

Több vevő is említette, hogy a 2,8%-os, árstopos tej nagyon ritkán kapható.

A tej katasztrófa, szinte sehol nem kapok 2,8%-osat, egyik üzletben sem

– mondta a Ripostnak Zsuzsanna. „Leginkább tejet vásárolnék, de sosincs” – mesélte Anikó.

Általában a tej és a hús az, amiből nem sikerül biztosítania árstopos terméket minden üzletnek, és már délelőttre lefogynak a polcok.



Folyamatosan járják a boltokat az ellenőrök

Szentkirályi Alexandra a legutóbbi Kormányinfón elmondta: húsvét előtt 268 üzletben ellenőrizték az árstop betartását, nyolc élelmiszerre vonatkozóan. Összesen 334 eljárás indult. 83-at megszüntettek, 179 üzletben állapítottak meg jogsértést, összesen 430 esetben. 72 eljárás még folyamatban volt múlt héten. Drága volt a húsvét azoknak, akik trükközni próbáltak a vevők kárára. A szabálysértések többsége abban állt, hogy üresek voltak a polcok, ahol az árstopos termékeknek kellett volna lenniük, miközben a raktárban volt az adott termékből. Az árstop bevezetése óta összesen 1565 ellenőrzést folytattak le a hatóságok. A nyár elején induló online árfigyelő rendszer is azt célozza, hogy ne lehessen trükközni az árakkal a vásárlók kárára.

Orbán Viktor: májustól meghosszabbítják az árstopot

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel jelentette be, hogy április 30-a után is meghosszabbítja a kormány az árstopot, tehát a kristálycukor, a búza finomliszt (BL 55), a finomított napraforgó-étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég, és a 2,8% zsírtartalmú UHT tehéntej ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál, míg a tyúktojás és az étkezési burgonya ára nem lehet magasabb a 2022. szeptember 30. napi árnál.

Íme a Ripost tesztelésről készült videója!