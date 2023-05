Mintegy 4 millió embert érint Magyarországon, nagyon komoly gondot okozhat

A Hipertónia Világszervezet 2005 óta hívja fel május 17-én a világ lakosságának figyelmét arra, hogy milyen veszélyei vannak a magas vérnyomásnak. A magas vérnyomásra való folyamatos odafigyelés és a probléma kezelése számos súlyos megbetegedéstől menthet meg bennünket.

Május 17. a magas vérnyomás világnapja. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

Magas vérnyomásról akkor beszélhetünk, ha az erekben folyó vér túlzottan megfeszíti a véredények falát. Az optimális vérnyomás értéke 120/80 vagy alacsonyabb. A magas vérnyomás (vagyis a hipertónia) a legelterjedtebb szív- és érrendszeri betegség. Az emelkedett vérnyomás panaszmentesen, észrevétlenül is okozhat szervkárosodást. A magasvérnyomás-betegség Magyarországon a felnőtt lakosság közel 40 százalékát érinti, idősebb korunkra – 60 év felett akár 60 százalékig nő ez az arány.

Fontos tudni, hogy a vérnyomásértékek emelkedésével arányosan nőnek a kardiológiai megbetegedések kockázatai is, mint a sztrók, szívinfarktus, alvási apnoe stb. A magas vérnyomás kezelésének alapja az életmód-terápia, amelyet szükség esetén gyógyszeres kezeléssel egészítünk ki.

Május 17. a távközlés és az információs társadalom világnapja

1968. május 17-én Párizsban húsz ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, ITU) létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta, azaz 55 éve tartják a távközlési világnapot. Ez a jeles nap a távközlés, az internet, a telekommunikáció és ezek gazdasági és társadalmi hatásainak ünnepe. Korábban távközlési világnapnak hívtuk, de mára inkább az információs társadalom világnapjának.

480 éve vetették papírra a Nap és a Föld helyzetét

1543. május 17-én, azaz 480 éve vetette papírra Nikolaus Kopernikusz, hogy a Nap körül keringenek a bolygók. A halála előtt nem sokkal megjelent fő műveként tartják számon az égitestek mozgásáról szóló írást. Kopernikusz „De revolutionibus orbium coelestinium” című könyvét – amelyben kijelentette, hogy a Nap a világegyetem középpontja – III. Pál pápának ajánlotta. Ezzel kerülte el az egyházi üldöztetést, mivel a világról és az embernek a világmindenségben elfoglalt helyéről addig elfogadott hittételekkel fordult szembe.

Perzselő lehet az idei nyár

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) arra figyelmeztetett, hogy a következő hónapokban növekszik az El Niño időjárási jelenség kialakulásának valószínűsége, ami magasabb globális hőmérsékletet és új melegrekordokat eredményezhet – írja a Phys.org.

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO) szerint 60 százalék esély van arra, hogy július végéig kialakul az El Niño, szeptemberre pedig már 80 százalék ennek valószínűsége. Ez világszerte megváltoztatja az időjárási és éghajlati mintákat, mondta Wilfran Moufouma Okia, a WMO regionális éghajlat-előrejelző szolgálatának vezetője egy genfi sajtótájékoztatón.

Az El Niño egy olyan időjárási jelenség, amely néhány évente természetes módon megismétlődik. Ilyenkor világszerte gyakoribbá válnak a hőhullámok, és egyes régiókban aszály, máshol pedig heves esőzések alakulnak ki. Legutóbb 2018–2019-ben lehetett részünk benne, 2020 óta pedig már egy szokatlanul hosszú La Niña sújtotta a világot, ami az El Niño ellentéte, mert lehűlést okoz.

Ez az idei év elején véget ért, és átadta helyét a jelenlegi semleges állapotnak, ami marad is addig, amíg be nem köszönt az El Niño. Akkor aztán már idén is rekordmelegre számíthattunk, ami várhatóan jövőre, 2024-ben csak még rosszabb lesz, mint eddig bármikor.

Mediterrán ciklonoktól fájhat a fejünk

Három mediterrán ciklon kettős frontja is a térségben tartózkodik a napokban, ami nagyon sok panaszt okoz az időjárásra érzékeny emberek számára – hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Az időjárás szempontjából olyan, mintha egy hullámvasúton ülnénk. Fontos kiemelni, hogy átalakulóban van az időjárási folyamatok jellege. Egyre gyakrabban, egyre nagyobb hullámzással zajlanak és egyre több az extrém jelenség.

Hétfőn este távozott egy kettős front, ami a vasárnapunkat tette tönkre, majd kedden hajnalban délről érkezett egy melegfront, amit hamarosan újabb hidegfront követ. Az ország déli részén élők már a keddre virradó éjszakán érezték ennek a hatásait, például alvásprobléma, vérnyomásprobléma formájában. Szerdára már az egész ország területén jellemző lesz, hogy a fejfájások száma megnő, gyakoriak lesznek a keringési problémák, a fáradtság, a szédülés, a lehangoltság, a szorongásos, pánikszerű érzetek kialakulása.

Sajnos számolnunk kell azzal, hogy ezek már olyan mértékű időjárási változások, melyek miatt gyakori az agresszivitás, a túlvezéreltség. Sokkal robbanékonyabbak vagyunk, ami a balesetek mellett a személyes emberi kapcsolatainkra is hatással van – hívta fel a figyelmet a meteogyógyász.

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapesten

Filmforgatás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 17-én és május 18-án Budapest XIV. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesítette a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe.

Tilos megállni május 17-én 1 órától, május 18-án 24 óráig Budapest XIV. kerületében a Konrád Adenauer úton, a Konrád Adenauer út és a Városligeti körút közötti szakaszon.

Időszakosan lezárják május 17-én 20 órától május 18-án 5 óráig a Budapest XIV. kerületében a Kós Károly sétányt.