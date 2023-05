Bevallotta a színésznő: mindenkit meg akart gyilkolni az Alkonyat forgatásán

Meglepő nyilatkozatot tett Anna Kendrick, az Alkonyat-széria és a Tökéletes hang-trilógia színésznője: szavai szerint az Alkonyat-filmek forgatásának kezdetén mindenkit meg akart gyilkolni. Mint mondta, az indulatokat a forgatás mostoha körülményei váltották ki belőle.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A filmsorozat első részét 2008-ban Portlandben kezdték el forgatni. Kendrick, a történet főhősnője, a Kristen Stewart által megformált Bella Swan osztálytársát alakította, akivel hol riválisok, hol barátnők voltak. A színésznő visszaemlékezése szerint a csapat a kamerákon túl nagyon jó volt, viszont az időjárásról ezt már nem mondhatták el: hideg volt, gyakran esett, és az összezárt kis társaságban úgy érezte magát, mintha túszok lennének. „Emlékszem, a tornacipőm teljesen átázott, és arra gondoltam: ezek itt nagyon jó emberek, és más időben biztos nagyon jó barátok lennénk, de most mindenkit meg akarok gyilkolni” – nosztalgiázott a színésznő.

Kendrick azt is hozzátette, hogy a nyomorúságos helyzetük egyféle kötődést is eredményezett, mivel mind „ugyanazon a traumán mentek keresztül”. Elmesélte, hogy a későbbiekben is meg kellett szenvednie az időjárási körülményekkel: a sorozat negyedik részében órákon át ácsorgott a félig fagyott sárban, amikor a főhősök házassági jelenetét vették fel – írja a Daily Star.