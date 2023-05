Anyja és testvére gyászolja az Ukrajnáért elesett kárpátaljai katonanőt

Allának nem adatott meg, hogy gyermeket szüljön. Egész életében szeretett volna anyává válni, de egyszerűen máshogy alakult az élete: hősies helytállása miatt számtalan ember neki köszönheti az életét. Alla egyszerűen nem ismert lehetetlent, és a félelem sem jellemezte. Olyannyira nem, hogy annak ellenére vállalta a katonai szolgálatot, hogy női mivoltából adódóan erre senki nem kötelezte volna. Miközben férfiak százai elszöktek az országból, ő maradt, mi több, maga kereste fel a toborzókat, hogy közölje: ő bizony nem restell fegyvert fogni annak érdekében, hogy az ellenséges erőket legyőzzék és Ukrajna elhagyására bírják. Az édesanyja nem lelkesedett az ötletért, hogy lánya katonai egyenruhát öltsön, Alla pedig azzal igyekezett megnyugtatni, hogy vagy visszatér a frontról, vagy a népért áldozza az életét. Az utóbbi lehetőség vált valóra.

A háború egyre hevesebb – Fotó: Roman Csop

Kárpátalja tehát ismét gyászol. Az ukrán–orosz háborúban egyre több magyar vagy magyar származású katona áldozza életét Ukrajna szabadságáért, és egyelőre teljesen kilátástalan a felek küzdelme. Az elesettek és a harcképtelenné vált sebesültek miatt folyamatosan szükség van az utánpótlásra, így azokat a férfiakat, akiket a behívásuk ellenére bujkáláson kapják rajta, akár erőszak árán is elhurcolják katonának. Azok az ifjak, akik korábban sosem láttak fegyvert, részt vesznek egy rövid – valódi tapasztalatot nyilvánvalóan nem adó – kiképzésen, és már viszik is őket éles bevetésre. Belegondolni is szörnyű, vajon mi játszódhat azok fejében, akik jól tudják: bármelyik pillanatban agyonlőhetik vagy felrobbanthatják őket az oroszok.

Persze szép számmal akadnak, akik önként állnak a haza szolgálatába. Köztük nők is! Ilyen volt Hegedűs Alla Vaszilivna is, aki május 16-án vesztette életét. A magyar származású, 40 éves nő a kárpátaljai 128. különálló hegyi rohamdandár katonájaként vállalta a veszélyt.

Alla egyik gyermekkori barátja készséggel mesélt a hősi halott nőről.

Minden hőst dicsőség és tisztelet illet, ez a hölgyekre különösen igaz. Allára mindig is úgy fogok emlékezni, mint egy igazán rátermett, mégis készséges és végtelenül kedves barátra. A katonai műveletekről nem adhatok információkat, mert én is a fronton szolgálom a hazámat, de az elhunyt barátomról elmesélhetem, hogy gyakran a férfiakat is ő bátorította. Mindenki számára példakép lehet

– mondta a barát.

Alla édesapja évekkel ezelőtt elhunyt. A nő édesanyja magára maradt. Sosem volt képes feldolgozni férje elvesztését, a lánya tragédiájának híre pedig valósággal sokkolta.

– Nem mindenki értett egyet azzal, hogy Alla bevonult a seregbe, de ő sokkal határozottabb személyiség volt annál, hogy hagyja magát lebeszélni – mondta az elhunyt egy másik ismerőse.

Allát csütörtökön katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra. Édesanyjának rajta kívül már csak egy fia, Pál maradt. Az ukrajnai háború eddigi eseményeit foglalja össze ez a rövid videó.