A magyarok imádnak kávézni - döbbenetes adatok láttak napvilágot

A Costa Coffee és a gkid közös, az idén februárban mintegy 3300 kávékedvelő válaszain alapuló felmérése szerint a megkérdezettek 34 százaléka válaszolta azt, hogy rendszeresen fogyaszt koffeinmentes kávét, a legtöbben délután és este, ugyanakkor szintén 34 százalékuk ragaszkodik a koffeines kávéhoz, ők kizárólag ezt isszák.

A fogyasztók negyede naponta egyszer, míg a válaszadók fele naponta többször is iszik kávét, azonban kevesen, három százaléknyian vannak azok, akik kizárólag koffeinmenteset fogyasztanak. Közülük nagyobb arányban vannak a nők (4 százalék), és a fiatalok körében is kedveltebb: a 18-24 évesek 5 százaléka csak ezt választja. A fiatalok között magas azok aránya is, akik jobban kedvelik a koffeinmentes kávé ízét a hagyományosénál és 14 százalékuk ezért issza.

Fotó: Pexels

A koffeinmentes kávék piacára most belépő Costa Coffee és a gkid felmérte azt is, miért isznak az emberek koffeinmentes kávét: a mellette szóló legfontosabb érvként a válaszadók mintegy fele azt hozta fel, hogy ez jó megoldást jelent akkor, ha már nem szeretnék túllépni a megszokott napi koffeinmennyiséget. Minden ötödik válaszadó azért iszik koffeinmentes kávét, mert napszaktól függetlenül bármikor fogyaszthatja, míg 13 százalékuk a kávézáshoz, mint szertartáshoz ragaszkodik, miközben nincs szüksége koffeinre. Minden tizedik válaszadó egészségi okokból nem fogyaszt koffeint, míg ugyanennyien azért, mert így kompromisszumok nélkül élhetik ki a kávézás iránti szenvedélyüket.

A minőségi kávézás a Nielsen 2022-es magyarországi adatai szerint, a változó gazdasági környezet ellenére, továbbra is fontos igény, és a válaszadók harmada ezért nem iszik koffeinmentes kávét, mert szerintük a kávézáshoz hozzátartozik a koffeintartalom is. Ezért ha koffeinmentes italra vágynak, inkább teát vagy kakaót isznak (23 százalék).

A közlemény idézi Gávris Ivánt, a Coca-Cola HBC Magyarország kávészakértőjét, aki elmondta, a koffeinmentes kávé ugyanolyan élvezeti értékkel bír, mint a klasszikus kávé. A koffeinmentesítési folyamat során a kávé koffeintartalmának nagyjából 97 százaléka tűnik el, így nem igaz az sem, hogy a koffeinmentes kávé teljes mértékben mentes a koffeintől, csak éppen olyan alacsony mennyiségben tartalmazza, hogy az emberi szervezet érdemben nem reagál rá.