Kiderült: ezek a világ legjobb városai a kávé szerelmeseinek, Budapest előkelő helyre került

A világon számtalan olyan ember van, aki rajong a kávéért, és ki nem hagyna egy napot, anélkül, hogy ne inna meg egy eszpresszót vagy akár egy szójatejes lattét.

Töretlen a népszerűsége a feketének a világban Fotó: Pixabay

Így, akik nem tudnak a reggeli indítójuk nélkül élni, azoknak érdemes ellátogatniuk New Yorkba, ugyanis ezt a várost választották a világ legjobb városának a kávé szerelmesei számára, köszönhetően annak, hogy 762 kávézójuk bőséges italkínálatából válogathatunk. A város nyüzsgő életmódja és felgyorsult munkakultúrája gyakran társul a kávéfogyasztáshoz, és az olyan helyek, mint a Friends' Central Perk és a Seinfeld's Monk's Café növelik a hírnevét.

A lista második helyét az ausztráliai Melbourne városa szerezte meg, ami 388 kávézójával a TikTokon 27 milliónál is több videómegtekintést gyűjtött össze. A harmadik helyre meglepő módon Szaúd-Arábia fővárosa, Rijád került fel, ami a RiyadhCoffee hashtagnek köszönhetően vált népszerűvé, ugyanis ezzel a kereséssel 12 ezer fotónál is többet lehet találni az Instagramon, de népszerűek a TikTokon is, annak ellenére, hogy a városban mindössze 19 kávézó található.

Érdekesség, hogy például Párizs a listán csak a 7. helyet kapta meg, míg London csak a 8. helyre fért fel, de nagy büszkeség, hogy a legjobb 15-be bekerült a magyar főváros, Budapest is.

Az összeállítást a Tambia kávégyártó csapata készítette, akik több mint 360 városban tanulmányozták a TikTok, az Instagram és a TripAdvisor adatait, hogy megtudják, mely városban rajonganak a legjobban a kávéért – írja a Metro.