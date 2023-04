Hihetetlen: vízibombát dobtak egy babakocsis anyukára Pesterzsébeten

Egyre elképesztőbb események történnek Pesterzsébeten, ahol egyesek – puszta szórakozásból – a buszokat és járókelőket is meg szokták dobálni,

Babakocsit toló anyuka mellé dobtak vízibombát/Illusztráció Forrás: Pexels

Már a fiatal anyákat sem tisztelik

Hiába telt el a történtek óta közel egy hónap, amikor a XX. kerületi Helsinki úton egy gyanútlanul babakocsit toló anyuka mellett landolt egy vízibomba, az édesanyát még most is felkavarja a szörnyű emlék.

Helsinki úton sétáltattam babakocsival a kislányomat, amikor egy 10 emeletes társasház egyik 6. emeleti lakásából (Helsinki út felöli oldal) vízibombát dobott/dobtak felém, ami a babakocsitól pár centire érkezett a földre

– mesélte lapunknak az asszony, aki szerint teljesen egyértelmű, hogy őket célozták meg, mert ott a járda messzebb van a háztól. Érthető módon a nőt alaposan felzaklatta az eset és el sem tudja képzelni, hogy miért tesz bárki ilyet. Azt is elárulta az anyuka, hogy a „bombázás” után értesítette a 112-őt és a férjét is felhívta még a helyszínről, amivel valószínűleg ráijesztett a „vicceskedni” akaró ott lakóra, aki többször kinézett, majd beugrott az erkélyajtón.

Furcsán szórakoznak a pesterzsébeti fiatalok

Mostanában több hasonló esetről is beszámoltak a XX. kerület lakói. A legnagyobb aggodalmuk az, hogy a kerületi (remélhetőleg) gyerekek szórakozása elfajul és esetleg megsérül valaki miattuk. A mostani „vízibomba támadás” áldozata is ettől fél, azt mondta, hogy el sem tudja képzelni, mi történt volna a kislányával, ha esetleg ez a lufi pont a gyermeket találja el a babakocsiban. Emiatt a hölgy – elmondása szerint – feljelentést is tett.