Elképesztő: Húsvéti csokitojás diétára fogta magát az apuka

A 30 éves Ashley Kean saját bevallása szerint egy olyan speciális diétán van, mely miatt szinte kényszeresen eszik meg hatalmas mennyiségű csokoládét. Igazából mást nem is nagyon szokott enni, ha mégis, legfeljebb egy kis krumplipüré, puding vagy gyümölcs csúszik le az apukának.

A 30 éves apuka csak idén már 250 darab csokitojást megevett (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay.com

A kétgyermekes férfi még kisgyermekként szokott rá erre a szokatlan életmódra. Eleinte más ételeket is kipróbált, de minden esetben öklendezni vagy hányni kezdett tőlük. Már az evés és az ételek gondolata is undorral töltötte el, annyira, hogy a zöldségekhez hozzá sem akart érni.

Felnőttként rengeteg orvosnál járt már különféle kivizsgálásokon, de minden esetben azt mondták neki, hogy fizikailag teljesen egészséges. A férfi ebből arra következtetett, hogy valamilyen pszichés problémája lehet, ami miatt kényszeresen, tonnaszámra kell egye a csokoládét.

A 30 éves apuka naponta legalább 3-6 fél kilós csokitojást kell megegyen, hogy csillapítani tudja a kakaóbabból készül finómságok iránti vágyát. Az is különös, hogy a sok édességtől nem alakult ki cukorbetegsége és nincs elhízva.

Csillapíthatatlan a férfi csokoládé iránti vágya Fotó (illusztráció): Vaskó Tamás

Nem túl izgalmas az étrendem, amit egyébként nem igazán élvezek. A családommal sehova nem tudunk elmenni enni, mert amit én ennék, az nem számít normális kajának. Ha kimozdulunk is, én legfeljebb inni kérek.

– tudta meg a Daily Record, melynek azt is elárulta a férfi, hogy sokat eszik a fél kilós csokitojásokból és nagyon sokat is költ erre. Emellett az is kiderül a cikkből, hogy Ashley idén év elejétől áprilisig nagyjából 250 csokitojást evett már meg, ami legalább 330 fontnak, azaz kb. 150 ezer forintnak megfelelő mennyiség.