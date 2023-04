Tart a boltokban a húsvéti roham, mindenki sonkára pályázik, és Marika, egy üzlet főcsemegése el is árulta nekünk a pofonegyszerű trükköt, hogyan kell finomra főzni.

A másik nagy sláger természetesen a csokinyúl – íme egy körkép arról, hogy mi most a legolcsóbb, és milyenek az árak az üzletekben.

De nemcsak a boltokat néztük meg, mit kínálnak, hanem arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit vesznek a legtöbben. Mint azt ottjártunkkor Rákos Zoltánné, a közért üzletvezetője elmondta: idén a csokitermékeknél volt egy minimális áremelkedés – igaz, ő úgy érzi, nem igazán feltűnő árváltozás történt.

Nem baj, ha drága: a minőségi csokinyulat veszi a magyar Fotó: Pexels

Mit keresnek leginkább?

Kérdéseink után kiderült: a magyarok a körülmények, tehát a drágulás ellenére is elsősorban a minőségi termékeket keresik. Inkább megveszik húsvétkor a jobb minőségű, de drágább csokinyulat is.

A Kinder és a Milka csokikból adunk el a legtöbbet. Persze vannak olcsóbb kategóriájú termékek is, de azok csupán kopogtatnak, mivel inkább a jó minőséget veszi meg a vásárló

– hangsúlyozta a rutinos szakember, hozzátéve, hogy az általános tapasztalatok szerint a vevők zöme az árak ellenére is arra törekszik, hogy a gyerekének és a családjának a lehető legjobbat adja.

Mi mennyi?

Körülnéztünk, látható, hogy 500-tól 1000 forintig kaphatók a csokinyuszik. Azonkívül vannak a figurák, meg persze a már előre összerakott csomagok, amelyekben több minden is van, vegyesen szelektálva.

Az egy kicsit magasabb kategória, de azokban ugye nemcsak nyuszi, hanem tojás, illetve egyéb édességek is vannak

– magyarázta az üzletvezető.

Mi szem-szájnak ingere

Megkérdeztük a vásárlókat is, és nagyjából ugyanazt mondták, mint az üzletvezető: húsvétra inkább megveszik a drágább, de jó csokit, ha lehet. Sajnos találkoztunk olyan kisnyugdíjassal, aki idén már nem fog csokinyulat venni, mivel 11 unokája van – az pedig már nem fér bele...

Íme videóriportunk:

De a másik véglet képviselőjével is találkoztunk, aki egyáltalán nem figyeli az árakat, ami pedig a csokoládét illeti, számára az ízen túl elsősorban a csomagolás fontos, vagyis azt veszi meg, ami száján túl szemének is ingere – ráadásul ottjártunkkor is éhesen érkezett bevásárolni, ami tudjuk, hogy a legkevésbé pénztárcabarát megoldás...