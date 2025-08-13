Kicsoda Biczók Péter? Újabb tiszás készül a cégét fővárosi pénzcsapokra helyezni

Biczók Péter a Fővárosi Városfejlesztési Bizottság Tisza párti delegáltja hivatalos email címéről, levélben kereste meg a fővárosi polgármestereket, amelyben szakmai segítséget ajánlott fel. Tette ezt annak a Város és Mobilitás Intézet Nonprofit Kft. nevében, amelyben többségi tulajdonos. A cégben Biczók mellett kisebbségi tulajdonosként és ügyvezetőként szerepel Dalos Eszter ügyvezető is, aki nemcsak a Város és Mobilitás Intézetben aktív, hanem évek óta jelen van a baloldali kötődésű urbanisztikai és politikai tanácsadói körökben is. Az összes lakosságellenes projekt mögött ott van Biczók Péter is.

Biczók Péter a saját cégével nyerészkedne. Ez már önmagában véve összeférhetetlen az ő pozíciójában. Fotó: Facebook

Így épül a Tiszás üzleti háló Budapesten - Biczók Péter a saját cégét favorizálja

Biczók Pétert tavaly a Tisza párt delegálta külsős bizottsági tagként a fővárosba. Azóta is a legtöbb budapesti projekt mögött valójában tetten érhető lobbiérdekek húzódnak meg.

Múlt héten a budapesti polgármesterek emailt kaptak Biczók Péter hivatalos email címéről. Az úgynevezett 'Iskolautca program' kapcsán érkezett felajánlás, melynek célja az iskolák biztonságosabbá és élhetőbbé tétele. Ennek a céljaival a Fidesz frakció is egyetért, itt azonban a kivitelezés a lényeges, ebbe akar beszállni Biczók Péter és a tulajdonában levő Város és Mobilitás Intézet.

A döntésben résztvevő bizottsági személyként kereste meg a polgármestereket Biczók Péter, hogy a magánvállalkozásainak a szolgáltatását eladja. Ahogy a fővárosi cégek esetében, vagy Nagy Ervin és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumába ajánlás esetében is, itt is arról lehet szó, hogy a Tisza szeretné a saját embereit pénzosztó pozíciókba helyezni, a saját vállalkozásaikat versenyelőnyhöz juttatni. Lényegében így próbálják előkészíteni a döntéseket; úgy alakítanak ki többséget, hogy azon döntések megvalósítója egy Tiszás cég legyen.

– nyilatkozta lapunknak Gulyás Gergely Kristóf fővárosi Fidesz képviselő. Magáról a kivitelezésről egyelőre nincs információ, az viszont nyilvánvaló, hogy a Tisza a saját cégeit szeretné pénzcsapokra ültetni Budapesten.

Biczók Péternek társa Dalos Eszter, aki a budapesti civil életben régóta jelen van. A Tiszának sok olyan javaslata is volt, amely a Járókelő.hu-t akarta előnyben részesíteni, ennek Dalos Eszter is a tagja. Lényegében ezekkel akarják a saját cégeik támogatását elérni, hogy aztán finanszírozni tudják a jövő évi kampányukat.

– folytatja Gulyás Gergely Kristóf.